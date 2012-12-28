Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания

Возбуждены два уголовных дела о кражах.

В липецкий отдел полиции №4 с заявлением о кражах продуктов на сумму 10 000 рублей обратился представитель сетевого магазина. В преступлении подозревают 38-летнюю женщину и её 42-летнего мужа.«Семейная пара набрала корзину продуктов и алкоголя. Оплачивая товар на кассе самообслуживания, большую часть товаров мужчина и женщина не пробили. На следующий день они вновь пришли в магазин и украли продукты по такой же схеме», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждены два уголовных дела по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Муж и жена находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.