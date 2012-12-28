Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Происшествия
846
48 минут назад
1
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Возбуждены два уголовных дела о кражах.
«Семейная пара набрала корзину продуктов и алкоголя. Оплачивая товар на кассе самообслуживания, большую часть товаров мужчина и женщина не пробили. На следующий день они вновь пришли в магазин и украли продукты по такой же схеме», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждены два уголовных дела по пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Муж и жена находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
0
1
5
1
2
Комментарии (1)