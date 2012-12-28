Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Покупка в «Telegram» обернулась судимостью и штрафом
Сразу после получения наркотика мужчину задержали полицейские.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, находясь дома, посредством мессенджера «Telegram» мужчина купил за 4000 рублей наркотик, получив после оплаты фотографию участка местности, где находилась закладка, и координаты этого места. Ельчанин направился туда и поднял свёрток, после чего был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу и доставлен в отдел полиции.
В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сверток из изоляционной ленты. Внутри было 0,99 грамма наркотической смеси.
