Липецк возглавила Светлана Бедрова
Общество
Пожарные добрались до подопечной соцзащиты через крохотное окошко — но было уже поздно
Происшествия
На площади Победы загорелась квартира: из дома эвакуировали 15 человек
Происшествия
Спасатели помогли доставить пациента до машины скорой
Общество
Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
Происшествия
В Липецке продолжают экономить на капремонтах школ
Общество
«Нас сверху заливает, а снизу мы гниём»: руководитель областного СК поручил возбудить дело по дому на Московской
Общество
На улице Терешковой столкнулись «Киа» и «Мерседес» — оба водителя пострадали
Происшествия
В Липецкой области воздушная тревога
Происшествия
Мэрия нашла 50 миллионов рублей на новый пешеходный мост через железную дорогу на улице Гайдара
Общество
Десятая крыша рухнула в Липецкой области
Происшествия
«Последние два месяца началась какая-то ерунда»
Общество
Спасённого машинистом НЛМК у Центрального пляжа Липецка мужчину выписали из больницы
Происшествия
Cкорая с ребёнком застряла в снегу: машину вытаскивали спасатели
Происшествия
Муж и жена — одна сатана: семейная пара выносила продукты через кассу самообслуживания
Происшествия
Покупка в «Telegram» обернулась судимостью и штрафом
Происшествия
В Липецкой области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Добро со знаком качества
Общество
Женщина попала в больницу после аварии на дороге Липецк-Данков
Происшествия
В Кулешовке сгорел микроавтобус
Происшествия
Происшествия
100
18 минут назад

Покупка в «Telegram» обернулась судимостью и штрафом

Сразу после получения наркотика мужчину задержали полицейские.

Ельчанин осужден за незаконные приобретение наркотиков в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ) и оштрафован на 25 000 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, находясь дома, посредством мессенджера «Telegram» мужчина купил за 4000 рублей наркотик, получив после оплаты фотографию участка местности, где находилась закладка, и координаты этого места. Ельчанин направился туда и поднял свёрток, после чего был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу и доставлен в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сверток из изоляционной ленты. Внутри было 0,99 грамма наркотической смеси.
наркотики
