Покупка в «Telegram» обернулась судимостью и штрафом

Сразу после получения наркотика мужчину задержали полицейские.

Ельчанин осужден за незаконные приобретение наркотиков в значительном размере (по части первой статьи 228 УК РФ) и оштрафован на 25 000 рублей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, находясь дома, посредством мессенджера «Telegram» мужчина купил за 4000 рублей наркотик, получив после оплаты фотографию участка местности, где находилась закладка, и координаты этого места. Ельчанин направился туда и поднял свёрток, после чего был задержан сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по городу Ельцу и доставлен в отдел полиции.В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят сверток из изоляционной ленты. Внутри было 0,99 грамма наркотической смеси.