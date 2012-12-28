Cкорая с ребёнком застряла в снегу: машину вытаскивали спасатели

А в Хворостянке улетел в кювет «ВАЗ-2107».

В селе Троекурово Чаплыгинского округа спасатели пожарной части №20 Управления ГПСС Липецкой области пришли на помощь застрявшей на заснеженной дороге машине скорой помощи.Неотложка везла девочку. Пожарные вызволили оказавшегося в снежном плену водителя, фельдшера и пациентку.А в селе Хворостянка Добринского округа пожарные УГПСС достали из кювета «ВАЗ-2107», в котором ехали 63-летний мужчина и 19-летний парень.