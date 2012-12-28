Лесная охрана нашла свежий пень: по следам волочения полицейские вышли к дому браконьера
сегодня, 09:48
Cкорая с ребёнком застряла в снегу: машину вытаскивали спасатели
А в Хворостянке улетел в кювет «ВАЗ-2107».
Неотложка везла девочку. Пожарные вызволили оказавшегося в снежном плену водителя, фельдшера и пациентку.
А в селе Хворостянка Добринского округа пожарные УГПСС достали из кювета «ВАЗ-2107», в котором ехали 63-летний мужчина и 19-летний парень.
