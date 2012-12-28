Маркетплейс здоровья: от покупки лекарств к лечению «под ключ»

Мы живем в эпоху интернет-магазинов: на одном сайте можно заказать продукты, технику, оформить билеты и подписки без труда и лишних раздумий. Станет ли процесс лечения и профилактики настолько же удобным, оставаясь безопасным?

Классические маркетплейсы приучили людей к тому, что все может быть доступно в одном месте. Этим трендам следуют и медицинские сервисы, предлагая пациентам возможность сравнить цены, получить лекарства в любое время и легко решить попутные задачи, связанные с диагностикой и консультациями. Но в погоне за удобством покупатели часто забывают, что здоровье – это не просто товар.

За каждым лекарственным препаратом стоят строгие требования к условиям хранения, транспортировки и потребления. Важны не только скорость доставки и цена, но и контроль на каждом этапе, ответственность и профессиональные знания. Однако даже самое серьезное отношение к здоровью не останавливает пользователей от стремления сэкономить деньги и время.

Чтобы обезопасить людей, медицинская и фармацевтическая отрасли объединяются и создают экосистемы. Пользователь не только заказывает проверенный препарат, но и получает сопутствующие медицинские услуги, сопровождение лечения, экспертную информацию.



«Люди не откажутся от удобства, и мы это понимаем. Но здоровье остается той сферой, где цена беспечности слишком высока. Современные аптечные маркетплейсы дают возможность закрывать большинство потребностей, связанных со здоровьем, в рамках одной площадки – но с соблюдением отраслевых требований и стандартов безопасности», – рассказала директор по развитию цифровой экосистемы «Здравсити» Вероника Боровлева, выступая на конференции «Зеленый Крест» в начале февраля.



Так, на маркетплейсе здоровья «Здравсити» есть доступ к персонализированным программам поддержки пациентов и акциям, которые помогают не только следить за здоровьем, но и снизить финансовую нагрузку. Экономия здесь становится не самоцелью, а частью продуманного подхода, когда скидки, подписки и бонусы встроены в логику лечения с одной задачей: сделать терапию эффективной и не обременительной для кошелька. Фактически речь идет о переходе к лечению «под ключ».



В сезон простуд на «Здравсити» можно подобрать сразу комплекс препаратов и средств для лечения ОРВИ со скидками до 20%. Особое внимание привлекает подборка «Ниже рынка», где собраны товары с одними из самых низких цен среди аптек.

При терапии необходима и диагностика. На «Здравсити» можно решить этот вопрос, записавшись на анализы со скидками до 60%. Останется только в удобное время сдать биоматериалы.





Среди партнеров маркетплейса здоровья – более 900 поставщиков-производителей лекарств, медизделий и прочего аптечного ассортимента, лаборатории и медицинские учреждения. Такое сотрудничество позволяет обеспечивать не только широкий набор товаров и услуг, но гарантированное качество и безопасность.

