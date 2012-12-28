Все новости
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Подъезды в сталактитах 2
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
Липецкая вечЁрка: последствия лобового ДТП, сталактиты в подъездах 2, и эвакуация на окраине города
Общество
Двое воронежских подростков украли аккумуляторы из липецких машин: расследование завершено
Происшествия
Сегодня в Липецке: вспомним политика-шоумена, какие сайты останутся доступными при отключении Интернета
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Бизнес
123
40 минут назад

Маркетплейс здоровья: от покупки лекарств к лечению «под ключ»

Мы живем в эпоху интернет-магазинов: на одном сайте можно заказать продукты, технику, оформить билеты и подписки без труда и лишних раздумий. Станет ли процесс лечения и профилактики настолько же удобным, оставаясь безопасным?

Классические маркетплейсы приучили людей к тому, что все может быть доступно в одном месте. Этим трендам следуют и медицинские сервисы, предлагая пациентам возможность сравнить цены, получить лекарства в любое время и легко решить попутные задачи, связанные с диагностикой и консультациями. Но в погоне за удобством покупатели часто забывают, что здоровье – это не просто товар. 

За каждым лекарственным препаратом стоят строгие требования к условиям хранения, транспортировки и потребления. Важны не только скорость доставки и цена, но и контроль на каждом этапе, ответственность и профессиональные знания. Однако даже самое серьезное отношение к здоровью не останавливает пользователей от стремления сэкономить деньги и время.
Чтобы обезопасить людей, медицинская и фармацевтическая отрасли объединяются и создают экосистемы. Пользователь не только заказывает проверенный препарат, но и получает сопутствующие медицинские услуги, сопровождение лечения, экспертную информацию.

«Люди не откажутся от удобства, и мы это понимаем. Но здоровье остается той сферой, где цена беспечности слишком высока. Современные аптечные маркетплейсы дают возможность закрывать большинство потребностей, связанных со здоровьем, в рамках одной площадки – но с соблюдением отраслевых требований и стандартов безопасности», – рассказала директор по развитию цифровой экосистемы «Здравсити» Вероника Боровлева, выступая на конференции «Зеленый Крест» в начале февраля.

Так, на маркетплейсе здоровья «Здравсити» есть доступ к персонализированным программам поддержки пациентов и акциям, которые помогают не только следить за здоровьем, но и снизить финансовую нагрузку. Экономия здесь становится не самоцелью, а частью продуманного подхода, когда скидки, подписки и бонусы встроены в логику лечения с одной задачей: сделать терапию эффективной и не обременительной для кошелька. Фактически речь идет о переходе к лечению «под ключ».

В сезон простуд на «Здравсити» можно подобрать сразу комплекс препаратов и средств для лечения ОРВИ со скидками до 20%. Особое внимание привлекает подборка «Ниже рынка», где собраны товары с одними из самых низких цен среди аптек.

При терапии необходима и диагностика. На «Здравсити» можно решить этот вопрос, записавшись на анализы со скидками до 60%. Останется только в удобное время сдать биоматериалы.

Среди партнеров маркетплейса здоровья – более 900 поставщиков-производителей лекарств, медизделий и прочего аптечного ассортимента, лаборатории и медицинские учреждения. Такое сотрудничество позволяет обеспечивать не только широкий набор товаров и услуг, но гарантированное качество и безопасность.

112212121212121.jpg

18+

ООО «Здравсити», ОГРН 1217700264561 Юр. Адрес: 127282, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Северное Медведково, ул Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, КОМ. 9

АО ЦВ ПРОТЕК, РЕКЛАМА



Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
