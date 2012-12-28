Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам

17-летний подросток выступал в роли курьера.

Полиция Волгограда задержала 17-летнего жителя Липецкой области, подозреваемого в пособничестве телефонным аферистам.В полицию Волгограда обратилась 73-летняя женщина, которая, после звонка мошенников, лишилась 2,6 миллиона рублей. Пенсионерке позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов, запугал ее уголовной ответственности за помощь неким преступникам, а потом предложил предложил сотрудничество, пообещав избавить от уголовного преследования. Для этого пенсионерке нужно было отдать свои сбережения. Запуганная волгоградка в течение недели тремя частями отдала приезжавшим к её дому посредникам все накопления.Одним из курьеров оказался 17-летний подросток из Липецкой области. Полицейские его задержали.«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и избрана мера пресечения в виде ареста», — сообщили в ГУМВД по Волгоградской области.