Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Читать все
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Читать все
Происшествия
93
15 минут назад

Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков

В пьяных разборках 20-летний парень пускал в ход мачете и «розочку».

Елецкий городской суд приговорил 20-летнего парня к 6 годам 8 месяцам колонии строгого режима за покушение на убийство сверстника и два случая нанесения телесных повреждений 17-летним подросткам — их здоровью был причинён лёгкий вред (по части третьей статьи 30 части первой статьи 105 УК РФ, пункту «в» части второй статьи 115 УК РФ и пунктам «а, в» части второй статьи 115 УК РФ).

Об этих историях мы уже рассказывали. Вечером 15 декабря прошлого года на улице Костенко в Ельце обвиняемый поссорился со своим сверстником и нанес ему не менее 23 ударов кулаками и ногами, а затем трижды ударил ножом типа «мачете» по голове и рукам, которыми парень пытался закрыться от нападавшего. На месте ударов остались рубленые раны.

«Имея умысел на убийство последнего, он подверг его избиению: нанес ему один удар кулаком в область подбородка и не менее 23 ударов кулаками и локтями, ногами и неустановленным тупым предметом в область головы, туловища и конечностей, чем причинил ему физическую боль, а так же нанес последнему острым предметом один удар в область головы, достоверно зная о высоких поражающих свойствах данного предмета, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что нанесение ударов указанным предметом в область головы, где располагаются жизненно важные органы, может повлечь за собой последствия в виде смерти потерпевшего», — отметили в суде.

А за две недели до этого — 29 ноября тот же парень, будучи пьяным, вступил в перепалку в елецком кальян-баре и ударил стеклянной бутылкой по голове 17-летнего посетителя заведения. Бутылка об голову разбилась и ее горлышком с острыми краями он ещё дважды ударил по уху и виску подростка. А когда окружающие сделали ему замечание — бутылочным горлышком досталось по плечу ещё одного 17-летнего парня.

Ельчанин признал вину в нанесении телесных повреждений и не признал в покушении на убийство.
покушение на убийство
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить