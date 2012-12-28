Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
В пьяных разборках 20-летний парень пускал в ход мачете и «розочку».
Об этих историях мы уже рассказывали. Вечером 15 декабря прошлого года на улице Костенко в Ельце обвиняемый поссорился со своим сверстником и нанес ему не менее 23 ударов кулаками и ногами, а затем трижды ударил ножом типа «мачете» по голове и рукам, которыми парень пытался закрыться от нападавшего. На месте ударов остались рубленые раны.
«Имея умысел на убийство последнего, он подверг его избиению: нанес ему один удар кулаком в область подбородка и не менее 23 ударов кулаками и локтями, ногами и неустановленным тупым предметом в область головы, туловища и конечностей, чем причинил ему физическую боль, а так же нанес последнему острым предметом один удар в область головы, достоверно зная о высоких поражающих свойствах данного предмета, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, а также то, что нанесение ударов указанным предметом в область головы, где располагаются жизненно важные органы, может повлечь за собой последствия в виде смерти потерпевшего», — отметили в суде.
А за две недели до этого — 29 ноября тот же парень, будучи пьяным, вступил в перепалку в елецком кальян-баре и ударил стеклянной бутылкой по голове 17-летнего посетителя заведения. Бутылка об голову разбилась и ее горлышком с острыми краями он ещё дважды ударил по уху и виску подростка. А когда окружающие сделали ему замечание — бутылочным горлышком досталось по плечу ещё одного 17-летнего парня.
Ельчанин признал вину в нанесении телесных повреждений и не признал в покушении на убийство.
