«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Происшествия
621
сегодня, 16:24
8

За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей

Мужчина сам дал сыну ключи от машины.

В Волово экипаж ДПС устроил погоню за автомобилем «ВАЗ-2112», водитель которого проигнорировал сигнал об остановке для проверки документов и попытался скрыться. На одном из поворотов нарушитель не справился с управлением и машину занесло в сугроб.

«За рулём был 16-летний подросток. В отделе полиции в присутствии законного представителя ему провели процедуру освидетельствования и оно показало состояние опьянения. Показания прибора составили 0,47 мг/л», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В отношении 16-летнего подростка составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения по четырём статьям КоАП, а машину поместили на спецстоянку.

Поскольку отец подростка сам дал ему ключи от машины, его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также родителям юного водителя грозит ответственность по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» .
погоня
пьяная езда
2
0
6
1
4

Комментарии (8)

Сначала новые
Бабка Первая
22 минуты назад
У папы, видать, сыновей много. Если взаправду сам ключи дал.
Ответить
липецк
54 минуты назад
милости просим к нам в город, линию уже отремонтировали куда подростки заехали.
Ответить
Житель
54 минуты назад
За такое на не меньше 300 тысяч
Ответить
Алена
56 минут назад
Мало того, что ему 16, так ещё и машину пьяному дал. А чему удивляться? У нас в Ссёлках дети по 10-12 лет по теплу гоняют на мотоциклах, квадрациклах. О чём родители думают, не знаю...
Ответить
Да уж
37 минут назад
Если б сказал, что сам взял, то была б уголовка за хищение автомобиля. А так отец спас сына "взяв вину на себя"
Ответить
Ну
47 минут назад
Дети есть дети. Техника вперёд шагнула. Мы на великах гоняли, часто пытались кошку или собаку догнать )))
Ответить
липецк
41 минуту назад
Дети есть дети. Техника вперёд шагнула. Мы на великах гоняли, часто пытались кошку или собаку догнать ))) алкоголь карьере не помеха, нормальный родитель всегда поможет своему ребенку.
Ответить
просьба
58 минут назад
оставайтесь жить в волово в крупные города области не приезжайте.
Ответить
