За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Мужчина сам дал сыну ключи от машины.
«За рулём был 16-летний подросток. В отделе полиции в присутствии законного представителя ему провели процедуру освидетельствования и оно показало состояние опьянения. Показания прибора составили 0,47 мг/л», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В отношении 16-летнего подростка составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения по четырём статьям КоАП, а машину поместили на спецстоянку.
Поскольку отец подростка сам дал ему ключи от машины, его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Также родителям юного водителя грозит ответственность по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» .
