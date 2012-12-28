Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
61-летний мужчина приделал розетку прямо к ЛЭП
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Читать все
Почти во все дома на Манеже возвращают тепло
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Мороз не уходит: в регионе на 13-18 градусов ниже нормы
Погода в Липецке
Ельчанин получил 6 лет 8 месяцев строгого режима за покушение на убийство сверстника и нападения на подростков
Происшествия
Читать все
Общество
555
сегодня, 16:01
6

За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей

Изначально Союзмультфильм требовал 200 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области взыскал с липецкого предпринимателя в пользу Союзмультфильма компенсацию за контрафактную продукцию: в апреле 2024 года он продавал на маркетплейсе Wildberries садовые статуэтки с изображениями волка и собаки из анимационного фильма «Жил-был пёс». На использование этой символики у предпринимателя не было разрешения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» обратились в суд с требованием взыскать с липецкого индивидуального предпринимателя компенсацию в 200 000 рублей за нарушение интеллектуальных прав.

Но требования удовлетворены лишь частично и с липчанина взыскали 20 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и 20 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажей «Волк» и «Собака».
арбитражный суд
торговля
0
3
4
3
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
43 минуты назад
Я на воротах,и на двери уличного туалета видел нарисованого волка и с надписью "Ты заходи если что" Ну прикольно. Фигуры тоже прикольные,наоборот это реклама советских мультфильмов,а они штрафуют.
Ответить
Сергей Б
45 минут назад
Лучше б мультфильмы производили, а не судились. Им же реклама в этих статуэтках за былые заслуги. Слов нет за бездарный современный Союзмультфильм.
Ответить
...
55 минут назад
Теперь и из пластилина нельзя лепить никаких сказочных героев. Оштрафуют.
Ответить
Бабка Первая
45 минут назад
Лепить можно. Продавать чужую идею нельзя.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 16:22
Продавец не маленький же. Значит, был готов к небольшому штрафу.
Ответить
липчанин
сегодня, 16:09
Очень клевый и смешной мультик
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить