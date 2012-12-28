За статуэтки с героями мультфильма «Жил-был пёс» с липчанина взыскали 40 000 рублей

Изначально Союзмультфильм требовал 200 000 рублей.

Арбитражный суд Липецкой области взыскал с липецкого предпринимателя в пользу Союзмультфильма компенсацию за контрафактную продукцию: в апреле 2024 года он продавал на маркетплейсе Wildberries садовые статуэтки с изображениями волка и собаки из анимационного фильма «Жил-был пёс». На использование этой символики у предпринимателя не было разрешения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» обратились в суд с требованием взыскать с липецкого индивидуального предпринимателя компенсацию в 200 000 рублей за нарушение интеллектуальных прав.Но требования удовлетворены лишь частично и с липчанина взыскали 20 000 рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки и 20 000 рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажей «Волк» и «Собака».