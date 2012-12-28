В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Провела самый зрелищный бой – чемпионка мира по боксу Дина Сикстус наконец-то напомнила о себе
Общество
429
сегодня, 09:00
3
Выходные в Липецке: крещенская «Елка добра» и аномальные морозы
Несмотря на холода, нас ждут и спектакли, и настольные игры и потрясающий Mozart-fest.
Одно из культурных событий уикенда будет посвящено памяти Владимира Высоцкого, кроме того недавно прошло 88 лет со дня его рождения. Вот и мы решили в начале рубрики выходного дня обратиться к памяти Гения и показать вам песню «Баллада о любви», которую в АРТ-Пространстве «Модное место» недавно блестяще исполнила елецкая певица Юлия Волохова.
Видео снял Аркадий Свиридов.
Лютый февраль
В субботу, 31 января, в Липецке ожидается от -11 до -13 градусов, город буквально завалит снегом.
В воскресенье, 1 февраля, снегопад прекратится, день пройдёт без существенных осадков, но морозы ещё больше усилятся. Столбик термометра упадёт от -17 до -19 градусов.
Отключение воды
31 января с 10:00 до окончания ремонтных работ будут вынуждены терпеть без холодной воды:
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;
- ул. Студенческий Городок, 11, 13;
- пр-д Строителей, 4, 10.
В частном секторе эту участь разделят жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.
1 февраля с 10:00 до конца ремонта перекроют вентили:
- ул. Берзина, 2.
Отключение света
31 января с 09:00 до 17:00 обесточат:
- пр-д Поперечный, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б;
- пр-д Универсальный, 1б, 1в, 2, 2а, 2ж, 3, 3б, 3г, 4.
1 февраля с 9:00 до 17:00 в мороз посидят дома без света:
- ул. В. Терешковой, 32, 41, 42;
- ул. Циолковского, 24/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 36а, 38, 38а, 40.
Игровая суббота
31 января в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) вновь устроят «Игровую субботу» (12+).
Настольные игры – от классических до загадочных новинок, в которые научат играть прямо на месте. Азарт и призы лучшим участникам.
Елка добра
31 января в 16:00 в Нижнем парке состоится крещенская «Ёлка добра» (6+).
Гостей ждёт семейный праздник с интерактивными конкурсами, анимационной программой, подарками и выступлениями творческих коллективов. А ещё – сбор средств, которые обещают направить на лечение и поддержку тяжелобольных детей.
Музыкальный салон XVIII века
31 января в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в рамках продолжающегося Mozart-fest липчан ждёт «Турецкое рондо» (12+).
В атмосферу «куртуазного века» гостей приглашают струнный квартет ANIMA, а также солисты филармонии Андрей Карпий (фортепиано), Олег Помощиков (фагот), Карен Габриэлян (кларнет) и ведущая Анна Аникеева.
Прозвучит музыка В.А. Моцарта, И.С.Баха, Й.Гайдна, К.Гопфарта.
Танцы прошлых веков
1 февраля в 16:00 в «Унионе» продолжат фестиваль «Танцевальным фейерверком» (12+).
Татьяна Левитина
Ностальгическое кино
31 января в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на очередном заседании липецкий киноклуб «Ностальгия» покажет и обсудит ленту «Персона». Швеция, 1966. Триллер, драма. Режиссёр Ингмар Бергман (18+).
В честь 90-летия со дня рождения великой шведской актрисы Биби Андерссон 1935 –2019). Сложная, красивая психологическая драма, пожалуй, самого известного режиссёра Швеции. Знаменитая актриса внезапно перестает разговаривать. Никто не понимает, что с ней происходит, и психиатр отправляет ее с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка постоянно разговаривает, а границы между личностями двух женщин постепенно размываются.
В ролях: Биби Андерссон, Лив Ульман, Маргарета Крок.
Кадр из фильма
Вход свободный.
В музей
Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на свои знаменитые экскурсии выходного дня.
31 января
12:00 — «Старый город». Прогулка по страницам истории Липецка прошлых веков (6+)
16:00 — «Пётр I и Липецкий край». Как первый император России изменил судьбу нашего края и какие легенды о нем — правда, а какие — вымысел (6+).
1 февраля
12:00 — «Старый город» (6+)
16:00 — «Природа Липецкой области». О богатстве нашей флоры и фауны (6+).
К слову, молодёжь до 22 лет имеет возможность посещать экскурсии музея бесплатно.
Выставка скульптора
31 января в 15:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка потомственного липецкого скульптора Анатолия Комелина (12+).
Фото vk.com/nazarov.gallery
Это действительно крутой скульптор, который умеет создавать в камне даже портреты и автопортреты. Выставка продлится до 8 марта.
Вспоминая Высоцкого
1 февраля в 16:30 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) покажут спектакль «Вертикаль» (12+).
Постановка студии «Театро» ил Липецкого государственного педагогического университета, посвящённая великому артисту и исполнителю собственных песен.
Театральный репертуар
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого.
31 января в 18:00 «Слищком женатый таксист». Р. Куни. Бродвейская комедия (18+).
1 февраля в 11:00 «Приключения Буратино». А. Толстой. Сказка (6+).1 февраля в 18:00 «Ревизор». Н.В. Гоголь. Комедия (12+).
Липецкий драматический театр
31 января в 18:00 «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)». По произведениям И.С. Тургенева. Комедия в 2-х действиях (12+).
1 февраля в 18:00 «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)». М.Камолетти. Комедия положений (16+).
Дорогие липчане! В морозы хорошо сидеть дома, а быть может ещё лучше – посетить одно из мероприятий, которые мы рекомендовали в нашей рубрике. Решать вам. Но в любом случае, и на выходных липчане не останутся без новостей GOROD48/ Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк
2
0
0
0
0
Комментарии (3)