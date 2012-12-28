Все новости
В липецкой десятиэтажке сожгли лифт: жильцам предложили скинуться на его восстановление
Происшествия
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
17-летний подросток сломал челюсть 19-летнему парню
Происшествия
В 12-м микрорайоне Липецка продолжается охота на домофоны
Общество
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
Спасатели распространили экстренное предупреждение о сильном снеге и порывистом ветре
Погода в Липецке
35-летняя женщина забрала чужие деньги из банкомата: дело ушло в суд
Происшествия
На Липецкую область надвигаются сильные морозы
Погода в Липецке
На девяти улицах Липецка в выходные отключат холодную воду
Общество
Липчанин без причины избил в московском метро незнакомца до смерти
Происшествия
На улице Западной горит квартира — пожарные спасали людей из окна третьего этажа
Происшествия
По делу о стрельбе на улице Бехтеева присяжные вынесли обвинительный вердикт
Происшествия
Подросток из Грязей устроился работать на маркетплейс, чтобы подменять товары
Происшествия
Пенсионерка отдала курьеру мошенников 580 000 рублей: жительнице Задонского района придётся их вернуть
Происшествия
Провела самый зрелищный бой – чемпионка мира по боксу Дина Сикстус наконец-то напомнила о себе
Спорт
Липецкий фигурист продолжает радовать лутцами и акселями
Спорт
12-летняя девочка из Усмани крушила старших соперниц в чемпионате по вольной борьбе
Спорт
Выходные в Липецке: крещенская «Елка добра» и аномальные морозы
Общество
В крупном пожаре в общежитии пострадали 5 человек, в том числе дети
Происшествия
Общество
429
сегодня, 09:00
3

Выходные в Липецке: крещенская «Елка добра» и аномальные морозы

Несмотря на холода, нас ждут и спектакли, и настольные игры и потрясающий Mozart-fest.

«Баллада о любви»

Одно из культурных событий уикенда будет посвящено памяти Владимира Высоцкого, кроме того недавно прошло 88 лет со дня его рождения. Вот и мы решили в начале рубрики выходного дня обратиться к памяти Гения и показать вам песню «Баллада о любви», которую в АРТ-Пространстве «Модное место» недавно блестяще исполнила елецкая певица Юлия Волохова.

Видео снял Аркадий Свиридов.
Лютый февраль

В субботу, 31 января, в Липецке ожидается от -11 до -13 градусов, город буквально завалит снегом.

IMG_3856.jpg

В воскресенье, 1 февраля, снегопад прекратится, день пройдёт без существенных осадков, но морозы ещё больше усилятся. Столбик термометра упадёт от -17 до -19 градусов.

Отключение воды

31 января с 10:00 до окончания ремонтных работ будут вынуждены терпеть без холодной воды:

- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;
- ул. Студенческий Городок, 11, 13;
- пр-д Строителей, 4, 10.

В частном секторе эту участь разделят жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

1 февраля с 10:00 до конца ремонта перекроют вентили:

- ул. Берзина, 2.

Отключение света

31 января с 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Московская;
- пр-д Поперечный, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б;
- пр-д Универсальный, 1б, 1в, 2, 2а, 2ж, 3, 3б, 3г, 4.

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

1 февраля с 9:00 до 17:00 в мороз посидят дома без света:

- ул. В. Терешковой, 32, 41, 42;
- ул. Циолковского, 24/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 36а, 38, 38а, 40.

Игровая суббота

31 января в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) вновь устроят «Игровую субботу» (12+).

-hA2Kb-Ks0yA2Ic-whdKx6caQuFKFcvdqkif2Ly31jgNJEx97Q9OoUpycmqm9SFNdurfvp1Gv1E1Bw2plckjCQOn.jpg

Настольные игры – от классических до загадочных новинок, в которые научат играть прямо на месте. Азарт и призы лучшим участникам.

Елка добра

31 января в 16:00 в Нижнем парке состоится крещенская «Ёлка добра» (6+).

e9d898b3a852a2da86bb59229bd93143.jpg

Гостей ждёт семейный праздник с интерактивными конкурсами, анимационной программой, подарками и выступлениями творческих коллективов. А ещё – сбор средств, которые обещают направить на лечение и поддержку тяжелобольных детей.

Музыкальный салон XVIII века

31 января в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в рамках продолжающегося Mozart-fest липчан ждёт «Турецкое рондо» (12+).

В атмосферу «куртуазного века» гостей приглашают струнный квартет ANIMA, а также солисты филармонии Андрей Карпий (фортепиано), Олег Помощиков (фагот), Карен Габриэлян (кларнет) и ведущая Анна Аникеева.

DSC_1533.JPG

Прозвучит музыка В.А. Моцарта, И.С.Баха, Й.Гайдна, К.Гопфарта.

Танцы прошлых веков

1 февраля в 16:00 в «Унионе» продолжат фестиваль «Танцевальным фейерверком» (12+).

1a36f6457f553a090aeb33fa3460d8e3.JPG

Татьяна Левитина

Камерный ансамбль L’s-trio: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано), и образцовые хореографические ансамбли «Импульс» и «Реверанс» Детской школы искусств №1 им. М.И. Глинки (руководители — Галина Спасибина и Любовь Спасибина), представят очень красивую программу, состоящую из хореографических номеров на музыку П. Чайковского, Э. Грига, Ф. Герольда, И. Штрауса, Л. Минкуса и многих других классиков.

Ностальгическое кино

31 января в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на очередном заседании липецкий киноклуб «Ностальгия» покажет и обсудит ленту «Персона». Швеция, 1966. Триллер, драма. Режиссёр Ингмар Бергман (18+).

В честь 90-летия со дня рождения великой шведской актрисы Биби Андерссон 1935 –2019). Сложная, красивая психологическая драма, пожалуй, самого известного режиссёра Швеции. Знаменитая актриса внезапно перестает разговаривать. Никто не понимает, что с ней происходит, и психиатр отправляет ее с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка постоянно разговаривает, а границы между личностями двух женщин постепенно размываются.

В ролях: Биби Андерссон, Лив Ульман, Маргарета Крок.

1112512.jpg

Кадр из фильма

Вход свободный.

В музей

Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на свои знаменитые экскурсии выходного дня.

31 января

12:00 — «Старый город». Прогулка по страницам истории Липецка прошлых веков (6+) 
16:00 — «Пётр I и Липецкий край». Как первый император России изменил судьбу нашего края и какие легенды о нем — правда, а какие — вымысел (6+). 

4bbmbovdr3uwta5u0wna19sn41js4obb.jpg

1 февраля

12:00 — «Старый город» (6+)
16:00 — «Природа Липецкой области». О богатстве нашей флоры и фауны (6+).

К слову, молодёжь до 22 лет имеет возможность посещать экскурсии музея бесплатно.

Выставка скульптора

31 января в 15:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка потомственного липецкого скульптора Анатолия Комелина (12+).

xywZJD3X6Pm1JMJzsijhvYdKjsVE6nxLfZxeCIcovy0_uK7PRTy0erOv4aVDGzte9LXuKLGX.jpg

Фото vk.com/nazarov.gallery

Это действительно крутой скульптор, который умеет создавать в камне даже портреты и автопортреты. Выставка продлится до 8 марта.

Вспоминая Высоцкого

1 февраля в 16:30 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) покажут спектакль «Вертикаль» (12+).

6365102917.jpg

Постановка студии «Театро» ил Липецкого государственного педагогического университета, посвящённая великому артисту и исполнителю собственных песен.

Театральный репертуар

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого.

31 января в 11:00 «Дюймовочка». По сказке Г.Х. Андерсена (6+).
31 января в 18:00 «Слищком женатый таксист». Р. Куни. Бродвейская комедия (18+).

ft9ev17r136aqet5ynoarwdwxdhg5wc1.jpeg

1 февраля в 11:00 «Приключения Буратино». А. Толстой. Сказка (6+).
1 февраля в 18:00 «Ревизор». Н.В. Гоголь. Комедия (12+).

Липецкий драматический театр

31 января в 18:00 «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)». По произведениям И.С. Тургенева. Комедия в 2-х действиях (12+).
1 февраля в 18:00 «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)». М.Камолетти. Комедия положений (16+).

Дорогие липчане! В морозы хорошо сидеть дома, а быть может ещё лучше – посетить одно из мероприятий, которые мы рекомендовали в нашей рубрике. Решать вам. Но в любом случае, и на выходных липчане не останутся без новостей GOROD48/ Следите за лентой новостей, чтобы ничего не упустить. Мы работаем для вас 24/7 без перерывов и выходных. До встречи на главных электронных страницах Липецк
Комментарии (3)

Лерочка
51 минуту назад
Жаль пенсионеров, которые будут устранять утечки сидя в яме, да ещё в такие морозы. Молодёжь не идёт в такие организации.
Ответить
Липчанин
сегодня, 09:07
При такой низкой температуре - ремонтные работы? Это по плану или из-за аварии?
Ответить
...
сегодня, 09:05
Как же будут проводиться ремонтные работы по воде, если "город буквально завалит снегом"?
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
