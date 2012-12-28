Выходные в Липецке: крещенская «Елка добра» и аномальные морозы

Несмотря на холода, нас ждут и спектакли, и настольные игры и потрясающий Mozart-fest.





В субботу, 31 января, в Липецке ожидается от -11 до -13 градусов, город буквально завалит снегом.









31 января с 10:00 до окончания ремонтных работ будут вынуждены терпеть без холодной воды:





В частном секторе эту участь разделят жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.









31 января с 09:00 до 17:00 обесточат:





- пр-д Универсальный, 1б, 1в, 2, 2а, 2ж, 3, 3б, 3г, 4.









31 января в 11:30 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, отдельный вход слева от касс) вновь устроят «Игровую субботу» (12+).









31 января в 16:00 в Нижнем парке состоится крещенская «Ёлка добра» (6+).









В атмосферу «куртуазного века» гостей приглашают струнный квартет ANIMA, а также солисты филармонии Андрей Карпий (фортепиано), Олег Помощиков (фагот), Карен Габриэлян (кларнет) и ведущая Анна Аникеева.

















В ролях: Биби Андерссон, Лив Ульман, Маргарета Крок.









16:00 — «Пётр I и Липецкий край». Как первый император России изменил судьбу нашего края и какие легенды о нем — правда, а какие — вымысел (6+).









31 января в 15:00 в галерее Назарова (ул. Желябова, 4) откроется выставка потомственного липецкого скульптора Анатолия Комелина (12+).









1 февраля в 16:30 в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3) покажут спектакль «Вертикаль» (12+).









31 января в 18:00 «Слищком женатый таксист». Р. Куни. Бродвейская комедия (18+).













1 февраля в 11:00 «Приключения Буратино». А. Толстой. Сказка (6+).

Одно из культурных событий уикенда будет посвящено памяти Владимира Высоцкого, кроме того недавно прошло 88 лет со дня его рождения. Вот и мы решили в начале рубрики выходного дня обратиться к памяти Гения и показать вам песню «Баллада о любви», которую в АРТ-Пространстве «Модное место» недавно блестяще исполнила елецкая певица Юлия Волохова.Видео снял Аркадий Свиридов.В воскресенье, 1 февраля, снегопад прекратится, день пройдёт без существенных осадков, но морозы ещё больше усилятся. Столбик термометра упадёт от -17 до -19 градусов.- ул. Стаханова, 2, 4, 6;- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;- ул. Смургиса, 3а, 4, 6, 8, 9, 12;- ул. Студенческий Городок, 11, 13;- пр-д Строителей, 4, 10.1 февраля с 10:00 до конца ремонта перекроют вентили:- ул. Берзина, 2.- ул. Московская;- пр-д Поперечный, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4б;1 февраля с 9:00 до 17:00 в мороз посидят дома без света:- ул. В. Терешковой, 32, 41, 42;- ул. Циолковского, 24/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 36, 36а, 38, 38а, 40.Настольные игры – от классических до загадочных новинок, в которые научат играть прямо на месте. Азарт и призы лучшим участникам.Гостей ждёт семейный праздник с интерактивными конкурсами, анимационной программой, подарками и выступлениями творческих коллективов. А ещё – сбор средств, которые обещают направить на лечение и поддержку тяжелобольных детей.31 января в 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) в рамках продолжающегося Mozart-fest липчан ждёт «Турецкое рондо»Прозвучит музыка В.А. Моцарта, И.С.Баха, Й.Гайдна, К.Гопфарта.1 февраля в 16:00 в «Унионе» продолжат фестиваль «Танцевальным фейерверком»Камерный ансамбль L’s-trio: Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Татьяна Золотых (фортепиано), и образцовые хореографические ансамбли «Импульс» и «Реверанс» Детской школы искусств №1 им. М.И. Глинки (руководители — Галина Спасибина и Любовь Спасибина), представят очень красивую программу, состоящую из хореографических номеров на музыку П. Чайковского, Э. Грига, Ф. Герольда, И. Штрауса, Л. Минкуса и многих других классиков.31 января в 17:00 в Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на очередном заседании липецкий киноклуб «Ностальгия» покажет и обсудит ленту «Персона». Швеция, 1966. Триллер, драма. Режиссёр Ингмар БергманВ честь 90-летия со дня рождения великой шведской актрисы Биби Андерссон 1935 –2019). Сложная, красивая психологическая драма, пожалуй, самого известного режиссёра Швеции. Знаменитая актриса внезапно перестает разговаривать. Никто не понимает, что с ней происходит, и психиатр отправляет ее с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка постоянно разговаривает, а границы между личностями двух женщин постепенно размываются.Вход свободный.Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает на свои знаменитые экскурсии выходного дня.12:00 — «Старый город». Прогулка по страницам истории Липецка прошлых веков (6+)12:00 — «Старый город»16:00 — «Природа Липецкой области». О богатстве нашей флоры и фауныК слову, молодёжь до 22 лет имеет возможность посещать экскурсии музея бесплатно.Это действительно крутой скульптор, который умеет создавать в камне даже портреты и автопортреты. Выставка продлится до 8 марта.Постановка студии «Театро» ил Липецкого государственного педагогического университета, посвящённая великому артисту и исполнителю собственных песен.31 января в 11:00 «Дюймовочка». По сказке Г.Х. Андерсена1 февраля в 18:00 «Ревизор». Н.В. Гоголь. Комедия31 января в 18:00 «Любовь как стихийное бедствие (Месяц в деревне)». По произведениям И.С. Тургенева. Комедия в 2-х действиях (12+).1 февраля в 18:00 «Новый год по-французски (Пижама для шестерых)». М.Камолетти. Комедия положений (16+).