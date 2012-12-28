Все новости
НЛМК Live
85
37 минут назад

Мастерская для будущих мастеров

НЛМК обновил аудитории в Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли

В Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли новоселье: ко Дню студенчества открыли сразу две новые аудитории — лекционную и мастерскую.

В 2025 году на ремонт и развитие учебных заведений Липецкой области комбинат направил около 100 миллионов рублей. В Липецком металлургическом колледже обновили актовый зал, в Липецком политехническом техникуме — спортзал, и вот теперь новые аудитории — в Колледже искусственного интеллекта в машиностроительной отрасли. На их капитальный ремонт и оснащение направили более 4 миллионов рублей.

IMG_4625.jpg

Колледж - единственное в регионе учебное заведение, где готовят специалистов по востребованной специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Учиться на этом направлении приезжают из соседней Воронежской области и даже из Москвы.

— Специальность очень востребованная и интересная. Что касается наших аудитории и мастерской— их не узнать! Раньше здесь была старая мебель, а после ремонта всё чистое, светлое, просторное, появился кондиционер, стало намного удобнее и приятнее учиться! — рассказала студентка четвёртого курса Екатерина Кузнецова.

— А я профессию выбрал совершенно случайно, но не разочаровался — такие специалисты нужны в разных сферах — от бытового обслуживания до крупной промышленности, — сказал её сокурсник Данил Шарненков.

Действительно, выпускники колледжа востребованы в промышленности. Например, на комбинате нужны газовщики, аппаратчики очистки газа и слесари-ремонтники. И работодатель заинтересован, чтобы кадры для него готовили в комфортных условиях и на самом современном оборудовании.

В новой мастерской монтажа и ремонта газового оборудования есть всё для отработки профессиональных задач. Здесь ребята на практике обучаются техническому ремонту, газорегулировке, сварочно-монтажным работам.

На церемонии открытия к студентам обратилась начальник управления по обучению и развитию персонала НЛМК Анна Чикурова.

IMG_4322.jpg

— Образование — это важный вклад в успешное будущее. Качественное образование — это не просто взаимодействие педагога и студента, это ещё и комфортная среда, которая их окружает. Согласитесь, когда светло, просторно, есть удобная мебель и красивый экран на стене — появляется больше мотивации для учебы. Я хочу пожелать вам легких зачётов, удачных экзаменов, и пусть в этом обновлённом пространстве вам будет легко и интересно учиться! Становитесь профессионалами и приходите на комбинат!— пожелала студентам Анна Чикурова.

— Желаю всем развивать свои профессиональные навыки максимально эффективно и ждём всех для дальнейшего трудоустройства, — добавил начальник газового цеха НЛМК Антон Евсеев.

После перерезания ленточки Антон Евсеев провёл небольшую профориентационную встречу и рассказал об истории газового цеха НЛМК. Из первых уст ребята узнали, что сегодня цех — это 125 километров внутреннего газопровода, 5 газоочистительных станций, 15 газорегулировочных пунктов, 2 водородные станции, ну а главное — что всех их ждут там на работу!

Самые смелые тут же стали интересоваться перспективами трудоустроенных на НЛМК и зарплатой. На старте карьеры она составляет 60 000 рублей, а более 100 000 рублей получают мастера.

IMG_4288.jpg

— Студентов ждут большие перспективы в компании. Есть множество мер поддержки — от целевого договора и стипендии от 7000 рублей до досрочного трудоустройства в компании. Есть и подъёмные, которые суммарно превышают 250 000 рублей, для иногородних студентов работает программа релокации. А ещё есть возможность получить высшее образование за счёт компании, — добавила Анна Чикурова.

IMG_4516.jpg

Из студентов специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» НЛМК комплектует свой кадровый резерв специалистов-газовиков. Выпускники востребованы не только в профильном цехе, но и в различных ремонтных и производственных подразделениях компании. Например, cтудент четвёртого курса Владимир Перегудов год работает на НЛМК в Конвертерном цехе №2 и уже получает 75 000-85 000 рублей в месяц. А всего по официальной статистике НЛМК, за последние два года почти 400 выпускников КИИМО всех лет выпуска пришли работать на комбинат.

Реклама. ПАО "НЛМК"





