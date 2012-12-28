За год более 2 500 липчан сменили оператора мобильной связи на «Ростелеком»

Уже 17 000 жителей Липецкой области приняли решение о смене мобильного оператора на «Ростелеком».

Только за прошлый год зафиксировано более 2,5 тысячи таких переходов. Подавляющее большинство абонентов (85%) совершили их при подключении комбинированных тарифных планов компании. Остальные выбрали тариф «Первый мобильный», запущенный в конце 2025 года и предлагающий 100 Гб,1 000 минут и 1 000 СМС за 300 руб в месяц.

Пакетные предложения провайдера объединяют в одном тарифе сразу несколько услуг: доступ в Сеть со скоростью 100 или 700 Мбит/с, видеосервис Wink (18+) (212 телеканалов, 27 000 сериалов и фильмов), а также мобильную связь (до пяти сим-карт с 1 000 минут на разговоры, 500 СМС и 40 Гб интернет-трафика). При переходе на мобильную связь «Ростелекома» абонент имеет возможность сохранить свой прежний телефонный номер.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Более 62 % новых клиентов нашей компании подключают именно пакетные тарифы. При этом примерно четверть из них используют новые сим-карты не в качестве дополнительных, а полностью переходят на мобильную связь “Ростелекома”. По данным наших аналитиков, ежемесячно “мигрируют” от 200 до 300 клиентов. Причина такой популярности комбо-предложений проста: стоимость пакета на 30-40 % меньше суммы, которую приходится платить за каждую отдельную услугу».

По расчетам аналитиков, для семьи ежемесячная экономия при использовании пакетного предложения может составить 400-600 рублей.

Узнать подробнее об услугах «Ростелекома» и оставить заявку на их подключение можно на официальном сайте провайдера. Действующие абоненты могут сменить тариф или оформить новые услуги в личном кабинете или мобильном приложении компании.

