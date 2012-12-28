«Ирония судьбы» или квартирная кража

В Липецке произошла почти киношная история, в которой загулявшая троица, перепутала дома и по случаю обокрала квартиру.

В вашем браузере отключен JavaScript

Липецкие полицейские задержали подозреваемых в краже из квартиры 23-летней девушки телевизора, планшета, шубы и других вещей. Общий ущерб она оценила примерно в 100 тысяч рублей.Оказалось, что 28-летний липчанин с неоднократными судимостями, и две его знакомые 35 и 19 лет выпивали у приятеля в соседнем доме и отправились за добавкой. На обратном пути они перепутали дома, вошли в незапертую квартиру, но оказалось, что она совсем не та. Воспользовавшись случаем, собутыльники сняли со стены телевизор, собрали другие ценные вещи и ушли к другу.У него оперативники уголовного розыска и задержали старших мужчину и девушку. При них находилось и украденные вещи, их они собирались заложить в ломбард. Младшую соучастницу кражи задержали чуть позже у неё дома.Украденное возвращено владелице. В ходе проверки выяснилось, что замок на двери её квартиры сломался — несмотря на то, что хозяйка закрыла дверь ключом, он не замкнулся.— Отдел по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по Липецкой области в отношении подозреваемых возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 28-летний фигурант и его 35-летняя сообщница заключены под стражу. 19-летняя подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.