Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
Читать все
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
«Ирония судьбы» или квартирная кража
Происшествия
Первые последствия непогоды: Липецк покрывается ледяной коркой
Общество
Победа! Липецкие хоккеисты героически выиграли первый раз в году
Спорт
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
В «Металлург» приехал футболист-блогер, ролики которого собирали миллионы просмотров
Спорт
Липецкая вечЁрка: бурная смена погоды, приговор стрелку с Индустриальной, и ненавистники домофона
Общество
В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Происшествия
923
сегодня, 19:38
5

«Ирония судьбы» или квартирная кража

В Липецке произошла почти киношная история, в которой загулявшая троица, перепутала дома и по случаю обокрала квартиру.

Липецкие полицейские задержали подозреваемых в краже из квартиры 23-летней девушки телевизора, планшета, шубы и других вещей. Общий ущерб она оценила примерно в 100 тысяч рублей.

Оказалось, что 28-летний липчанин с неоднократными судимостями, и две его знакомые 35 и 19 лет выпивали у приятеля в соседнем доме и отправились за добавкой. На обратном пути они перепутали дома, вошли в незапертую квартиру, но оказалось, что она совсем не та. Воспользовавшись случаем, собутыльники сняли со стены телевизор, собрали другие ценные вещи и ушли к другу.

У него оперативники уголовного розыска и задержали старших мужчину и девушку. При них находилось и украденные вещи, их они собирались заложить в ломбард. Младшую соучастницу кражи задержали чуть позже у неё дома.   

Украденное возвращено владелице. В ходе проверки выяснилось, что замок на двери её квартиры сломался — несмотря на то, что хозяйка закрыла дверь ключом, он не замкнулся.

— Отдел по расследованию преступлений ОП № 4 СУ УМВД России по Липецкой области в отношении подозреваемых возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 28-летний фигурант и его 35-летняя сообщница заключены под стражу. 19-летняя подозреваемая находится под подпиской о невыезде, — сообщили в УМВД России по Липецкой области.
кража
1
1
4
5
1

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фу
15 минут назад
Какие общие интересы могут бытьу 19 летней и 35 летней?
Ответить
Animal planet.
34 минуты назад
Ну прямо ирония судьбы 2.
Ответить
липчанин
46 минут назад
Очень жаль 19 летнюю и остальных тоже жалко , простите их , ведь они не ведали что творили
Ответить
Павел
сегодня, 19:53
Сажать таких надо
Ответить
Павел
сегодня, 19:52
Сажать таких надо
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить