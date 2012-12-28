Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети

Энергетики заняты поиском утечки.

С середины декабря в подвалы домов № 29 и 31 на улице Ленина течет горячая вода.«Вода заливает старые дырявые канализационные трубы, что приводит к полной антисанитарии и зловонным испарениям, — рассказал GOROD48 жилец одного из домов.Из-за пара страдает электропроводка и лифтовое оборудование, треснула отмостка дома.Жильцы высоток даже провели небольшое расследование и пришли к выводу, что вероятной причиной подтопления стала утечка из теплосети на улице Интернациональной, так как дома на Ленина стоят ниже, горячая вода льется в подвалы через желоба.В УК «Привокзальной» GOROD48 сообщили, что вода в подвал действительно поступает из внешних источников по лоткам. Коммунальщики обратились в «РИР Энерго».В Липецком филиале компании «РИР-Энерго» пояснили, при обследовании теплотрассы рядом с домом 29 на улице Ленина зафиксирован гидравлический шум. Энергетики пообещали найти место порыва до конца недели.«Отметим, воды в подвалы, как правило, попадает из-за нарушения герметичности и гидроизоляции ввода в дом. За это отвечает управляющая компания, включая откачку воды и ремонт ввода. Если ввод герметичен, вода, независимо от её происхождения, не должна проникать в подвал», — добавили в «РИР Энерго».