Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Объявлена ракетная опасность
Общество
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
Читать все
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
В Липецкой области снег с дождем, туман и до +2
Погода в Липецке
Устранение утечки, из-за которой дом пятый день без воды, осложнено близостью трубы к фонтанам и ледяным дождём
Общество
После столкновения с фурой легковушку разорвало на части
Происшествия
Семерых липчан подозревают в организации четырёх подпольных казино
Происшествия
Подвал школы №68 затопило содержимым канализации
Общество
Осуждённый за пьяную езду водитель продал конфискованный «Форд Фокус»
Происшествия
Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети
Общество
В районах Тракторного, Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
527
сегодня, 17:01

Две высотки в центре Липецка подтапливает из теплосети

Энергетики заняты поиском утечки.

С середины декабря в подвалы домов № 29 и 31 на улице Ленина течет горячая вода.







«Вода заливает старые дырявые канализационные трубы, что приводит к полной антисанитарии и зловонным испарениям, — рассказал GOROD48 жилец одного из домов.

Из-за пара страдает электропроводка и лифтовое оборудование, треснула отмостка дома.

Жильцы высоток даже провели небольшое расследование и пришли к выводу, что вероятной причиной подтопления стала утечка из теплосети на улице Интернациональной, так как дома на Ленина стоят ниже, горячая вода льется в подвалы через желоба.

В УК «Привокзальной» GOROD48 сообщили, что вода в подвал действительно поступает из внешних источников по лоткам. Коммунальщики обратились в «РИР Энерго».

В Липецком филиале компании «РИР-Энерго» пояснили, при обследовании теплотрассы рядом с домом 29 на улице Ленина зафиксирован гидравлический шум. Энергетики пообещали найти место порыва до конца недели.

«Отметим, воды в подвалы, как правило, попадает из-за нарушения герметичности и гидроизоляции ввода в дом. За это отвечает управляющая компания, включая откачку воды и ремонт ввода. Если ввод герметичен, вода, независимо от её происхождения, не должна проникать в подвал», — добавили в «РИР Энерго».
потоп
0
2
0
0
4

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить