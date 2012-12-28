Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные

Женщина вину не признаёт.

Уголовное дело по обвинению 43-летней жительницы Данковского округа в убийстве 44-летнего мужа будет рассмотрено с участием присяжных заседателей.«По версии следствия, 16 августа прошлого года в ходе ссоры с нетрезвым мужем женщина нанесла ему удар кухонным ножом в грудную клетку. Мужчина вышел из дома во двор, где от полученного ранения скончался. Свидетелями произошедшего стали соседи, которые вызвали ему бригаду скорой помощи», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Женщина вину не признаёт. Её действия квалифицированы следствием по части первой статьи 105 УК РФ «Убийство», санкции которой — до 15 лет лишения свободы.