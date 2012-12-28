Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар

Потребительские цены выросли за год на 5,84%.

Инфляция в декабре в Липецкой области составила 0,41%, а с начала года потребительские цены в регионе выросли на 5,84%, сообщает Липецкстат.Цены на продовольственные товары в декабре текущего года выросли на 0,55%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 5,92%. Заметнее всего в декабре выросли цены на яйца — на 4%. Мясные субпродукты, мясные консервы подорожали на 2%, фруктово-ягодные консервы, соль, соусы, специи, концентраты, овощные консервы, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, безалкогольные напитки, макаронные изделия, мясные полуфабрикаты — на 1%. Кроме того, плодоовощная продукция подорожала в целом на 3% (картофель – на 21%, овощи — на 5%, при этом фрукты и цитрусовые подешевели на 1%). Снизились цены на сахар — на 3%, свинину, мясо птицы, питьевое молоко, крупы и бобовые — на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1%, общественное питание — на 2%.Непродовольственные товары подорожали в декабре на 0,31%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 3,89%. Товары для животных в декабре стали дороже на 3%, ювелирные изделия, бумажно-беловые товары, персональные компьютеры, предметы садоводства, телерадиотовары — на 2%. Цены на фарфоро-фаянсовую посуду, печатные издания, парфюмерно-косметические товары, стеклянную, металлическую посуду, спички, дизельное топливо, дорожные велосипеды для взрослых, часы выросли в цене на 1%. Вместе с тем снизились цены на пиломатериалы, меха и меховые изделия — на 2%, автомобильный бензин — на 0,3%.Цены и тарифы на услуги в декабре текущего года увеличились на 0,31%, с начала года — на 8,31%. В декабре подорожала стоимость услуг страхования, химчисток — на 9%, услуги бань – на 6%, плата за клинический осмотр животного, плата за пересылку простой посылки внутри России — на 4%, стоимость проезда в городском автобусе, проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, билетов в театры, экскурсионные услуги, стоимость мойки легкового автомобиля — на 2%, услуги фотоателье, посреднические услуги, медицинские, парикмахерские услуги, стоимость проезда в междугороднем автобусе — на 1%. Вместе с тем услуги в сфере зарубежного туризма снизились на 8%, услуги банков — на 0,2%.