Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Октябрьский мост встал из-за серии ДТП
Происшествия
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
В 12 домах Липецка на день отключены отопление и горячая вода
Общество
85-летний водитель умер в больнице после аварии на трассе «Дон»
Происшествия
В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
Происшествия
У светофора на Советской пескоразбрасыватель вытолкнул «ВАЗ» в сугроб
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Пьяный 21-летний водитель насмерть сбил 16-летнего подростка: дело ушло в суд
Происшествия
Два человека пострадали в столкновении на тамбовской трассе
Происшествия
Читать все
Завершение ремонта теплосети на улице Терешковой сдвинулось на час
Общество
Количество домов в зоне отключения тепла увеличилось до 37
Общество
138 человек погибли на дорогах области за 2025 год
Происшествия
70-летняя пенсионерка поверила звонку «из ФСБ» и отправила мошенникам 910 000 рублей
Происшествия
Мороз и солнце в Липецке
Происшествия
Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар
Общество
Врачи рассказали о состоянии пострадавших от отравления угарным газом
Происшествия
ОРВИ за неделю заболели 5 286 человек
Здоровье
По громкому делу Анатолия Фалькова будут судить и взяткодателя
Происшествия
В Липецкую область приходит потепление
Погода в Липецке
Читать все
Общество
36
18 минут назад

Статистика: в декабре дорожали яйца, дешевел сахар

Потребительские цены выросли за год на 5,84%.

Инфляция в декабре в Липецкой области составила 0,41%, а с начала года потребительские цены в регионе выросли на 5,84%, сообщает Липецкстат. 

Цены на продовольственные товары в декабре текущего года выросли на 0,55%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 5,92%. Заметнее всего в декабре выросли цены на яйца — на 4%. Мясные субпродукты, мясные консервы подорожали на 2%, фруктово-ягодные консервы, соль, соусы, специи, концентраты, овощные консервы, кофе, хлеб и хлебобулочные изделия, рыбопродукты, безалкогольные напитки, макаронные изделия, мясные полуфабрикаты — на 1%. Кроме того, плодоовощная продукция подорожала в целом на 3% (картофель – на 21%, овощи — на 5%, при этом фрукты и цитрусовые подешевели на 1%). Снизились цены на сахар — на 3%, свинину, мясо птицы, питьевое молоко, крупы и бобовые — на 1%. Алкогольные напитки подорожали на 1%, общественное питание — на 2%. 

Непродовольственные товары подорожали в декабре на 0,31%, по сравнению с декабрем 2024 года — на 3,89%. Товары для животных в декабре стали дороже на 3%, ювелирные изделия, бумажно-беловые товары, персональные компьютеры, предметы садоводства, телерадиотовары — на 2%. Цены на фарфоро-фаянсовую посуду, печатные издания, парфюмерно-косметические товары, стеклянную, металлическую посуду, спички, дизельное топливо, дорожные велосипеды для взрослых, часы выросли в цене на 1%. Вместе с тем снизились цены на пиломатериалы, меха и меховые изделия — на 2%, автомобильный бензин — на 0,3%.

Цены и тарифы на услуги в декабре текущего года увеличились на 0,31%, с начала года — на 8,31%. В декабре подорожала стоимость услуг страхования, химчисток — на 9%, услуги бань – на 6%, плата за клинический осмотр животного, плата за пересылку простой посылки внутри России — на 4%, стоимость проезда в городском автобусе, проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования, билетов в театры, экскурсионные услуги, стоимость мойки легкового автомобиля — на 2%, услуги фотоателье, посреднические услуги, медицинские, парикмахерские услуги, стоимость проезда в междугороднем автобусе — на 1%. Вместе с тем услуги в сфере зарубежного туризма снизились на 8%, услуги банков — на 0,2%.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить