Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке

Срок реализации проекта — 2027-2028 годы.

Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета о выделении Минстроем РФ средств на ремонт коммунальных сетей в Военном городке.Водопроводные и канализационные сети Военного городка, который Минобороны РФ передал мэрии 30 декабря 2022 года. По признанию представителя управляющей компании от Минобороны, денег на их ремонт не выделяли никогда. Эти сети не вошли в концессию «РВК-Липецк» по модернизации коммунальной структуры. На их ветхость постоянно обращал внимание депутат горсовета от этого района Андрей Захаров. И вот, наконец, федеральный центр пообещал администрации Липецка профинансировать перекладку 5 километров водопровода и 5 километров сетей водоотведения в 2027-2028 годах.