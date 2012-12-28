С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
сегодня, 11:40
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Срок реализации проекта — 2027-2028 годы.
Водопроводные и канализационные сети Военного городка, который Минобороны РФ передал мэрии 30 декабря 2022 года. По признанию представителя управляющей компании от Минобороны, денег на их ремонт не выделяли никогда. Эти сети не вошли в концессию «РВК-Липецк» по модернизации коммунальной структуры. На их ветхость постоянно обращал внимание депутат горсовета от этого района Андрей Захаров. И вот, наконец, федеральный центр пообещал администрации Липецка профинансировать перекладку 5 километров водопровода и 5 километров сетей водоотведения в 2027-2028 годах.
