Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции
Общество
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Общество
сегодня, 11:40
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке

Срок реализации проекта — 2027-2028 годы.

Вице-мэр Липецка Павел Кузнецов сообщил комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета о выделении Минстроем РФ средств на ремонт коммунальных сетей в Военном городке.

Водопроводные и канализационные сети Военного городка, который Минобороны РФ передал мэрии 30 декабря 2022 года. По признанию представителя управляющей компании от Минобороны, денег на их ремонт не выделяли никогда. Эти сети не вошли в концессию «РВК-Липецк» по модернизации коммунальной структуры. На их ветхость постоянно обращал внимание депутат горсовета от этого района Андрей Захаров. И вот, наконец, федеральный центр пообещал администрации Липецка профинансировать перекладку 5 километров водопровода и 5 километров сетей водоотведения в 2027-2028 годах.
Военный городок
ЖКХ
Комментарии (3)

Гость
34 минуты назад
В городке нашли средства. А вот куда эти новые сети будут врезатся и вот вопрос. И не будет ли такого как с новым районом ВЗЛЕТНЫМ после врезки новых труб в старые сети?
Виктор
59 минут назад
Объявят тендер выберут самое дешевое предложение от компании с уставным капиталом 1000 руб и будем иметь результат со всеми вытекающими
сегодня, 11:52
За такую сумму можно только сливную канаву до речки Липовки прокопать.
