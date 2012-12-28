Все новости
Происшествия
405
52 минуты назад
1

36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии

На похожих преступлениях особенно часто попадаются подростки.

16 января в полицию обратился 32-летний ельчанин с заявлением о пропаже сотового телефона. Мужчина пояснил, что сильно выпил и куда делся его телефон — не знает.

Вскоре кражу раскрыли сотрудники уголовного розыска. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, в краже подозревают ранее судимого 36-летнего ельчанина. Вечером 14 января он был в гостях у своего знакомого, а когда уходил от него, то в подъезде на полу первого этажа увидел сотовый телефон в силиконовом чехле. Он его поднял и решил потом продать, но не успел — телефон изъяли полицейские.

Ущерб оценили в 5 045 рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый вину полностью признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В такие истории в Липецкой области часто попадают и подростки. По данным пресс-службы областного управления МВД, за прошлый год несовершеннолетними было совершено 136 преступлений, квалифицированных по статье 158 УК РФ «Кража».

«Чтобы найденная вещь не обернулась для вас неприятностями, следует знать, как поступить правильно. Дети и подростки часто радуются найденным вещам, полагая, что потерянное, значит ничьё. Между тем, если вы обратили находку в свою пользу — такое действие приравнивается к краже. По Гражданскому кодексу нашедший обязан немедленно уведомить о находке собственника вещи. Если вещь найдена в учреждении или в транспорте, её нужно отдать официальному представителю: в магазине — кассиру, администратору, в автобусе — водителю. А если найдена банковская карта, то достаточно отнести её в ближайшее банковское отделение. В остальных случаях о находке следует сообщить в полицию. А если вы расплатитесь чужой банковской картой, то станете фигурантом уголовного дела о краже с банковского счёта, максимальная санкция — до 6 лет лишения свободы», — напомнили в полиции.
