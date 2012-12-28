Ёлка Добровского округа самая красивая

Завершился фестиваль «Ёлки Липецкой земли».

В Ельце завершился первый фестиваль «Ёлки Липецкой земли»: в конце декабря на пешеходной улице Мира муниципалитеты украсили 20 елок в стилистике того или иного округа или города.По итогам голосования посетителей фестиваля лучшей признана ёлка Добровского округа (главное фото), второе место у Ельца,третье — у Усманского округа.Как рассказали GOROD48 в Центре туризма «Липецкая земля» главы округов и города, занявшие призовые места, получат благодарственные письма от губернатора Игоря Артамонова. Идея фестиваля признана успешной, поэтому под новый 2027 год, возможно, ёлки установят вновь, но уже в другом городе или округе.«Мы искренне благодарим всех, кто посетил фестиваль, приехал к нам из других городов, поддержал участников и стал частью этого зимнего праздника. Спасибо за ваши голоса, эмоции и любовь к нашей земле! Надеемся, что в следующем году вы вновь приедете за новыми впечатлениями и продолжите поддерживать прекрасную Липецкую землю своим вниманием и участием», — написали организаторы на страницах фестиваля в социальных сетях.