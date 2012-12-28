Все новости
Происшествия
436
54 минуты назад
1

47-летний липчанин потратил с найденной карты 70 000 рублей

Но мужчина попал на записи камеры.

47-летний липчанин нашел банковскую карту 39-летней женщины и начал оплачивать ей свои покупки. С 19 декабря по 4 января он успел потратить 70 тысяч рублей.

«Совершив первую покупку и убедившись, что карта не заблокирована, мужчина в течение нескольких дней покупал продукты и предметы бытовой химии в различных торговых точках. Часть приобретённых товаров он продавал», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовная дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
кража
0
0
0
0
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Александр Н.
30 минут назад
Народ умнеть не хочет, жадность побеждает разум.
Ответить
