54 минуты назад
47-летний липчанин потратил с найденной карты 70 000 рублей
Но мужчина попал на записи камеры.
«Совершив первую покупку и убедившись, что карта не заблокирована, мужчина в течение нескольких дней покупал продукты и предметы бытовой химии в различных торговых точках. Часть приобретённых товаров он продавал», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовная дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
