47-летний липчанин потратил с найденной карты 70 000 рублей

Но мужчина попал на записи камеры.

47-летний липчанин нашел банковскую карту 39-летней женщины и начал оплачивать ей свои покупки. С 19 декабря по 4 января он успел потратить 70 тысяч рублей.«Совершив первую покупку и убедившись, что карта не заблокирована, мужчина в течение нескольких дней покупал продукты и предметы бытовой химии в различных торговых точках. Часть приобретённых товаров он продавал», – сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовная дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.