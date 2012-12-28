Все новости
Выходные в Липецке: пик морозов, борьба за наследство, экскурсия в темноте
Общество
Причиной громкого хлопка в пригороде Липецка стал пожар
Происшествия
Жительница Липецка потеряла миллион рублей на покупке автомобиля в сети
Происшествия
В Задонском районе задержан подозреваемый в краже «Нивы Шевроле»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: самые холодные дни января, когда дадут воду на Соколе и крещенская купель
Общество
Прокуратура начала проверку из-за холода в доме на Достоевского
Происшествия
В Липецкой области от -28 ночью до -18 днем
Погода в Липецке
Желтый уровень воздушной опасности в Липецкой области отменен
Общество
Желтый уровень воздушной угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
В Грязях полицейские расследуют наезд на женщину на «зебре»
Общество
Спорт
104
16 минут назад

Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Университетском»

Это уже вторая потеря среди знаменитых бывших футболистов команды за неделю.

Один из главных липецких футбольных талантов Артур Шамрин, игравший в московском «Спартаке» у Константина Бескова, сегодня днём был найден мёртвым в микрорайоне «Университетском». Гибель своего отца подтвердил GOROD48 сын спортсмена Сергей.

Вероятно, замёрз

56-летний экс-бомбардир в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, имел инвалидность по неврологии. Вчера вечером отправился на очередную прогулку и не вернулся обратно. К поискам подключились родственники, друзья, волонтёры поискового отряда «ЛизаАллерт».

Скорее всего, страдающий провалами в памяти экс-футболист не сумел найти дорогу домой. Обнаружили его в людном месте – вероятно, туда он пришёл незадолго до гибели.

Похороны

Сейчас его тело забрали для экспертизы. Родственники сообщили GOROD48, что похороны намечены на вторник, 20 января. Отпевание пройдёт в храме Всех Святых, в земле российской просиявших, что на улице Водопьянова, время ещё предстоит уточнить.

Самый юный профи в истории

Шамрин – чуть ли не главное футбольное дарование Липецка. Вряд ли когда-нибудь будет побит его рекорд –23 мая 1984 года он провёл первый матч за «Металлург» против «Звейникиса» из Лиепаи (3:0) в 15 лет 3 месяцев и 17 дней.

Бесков, «Спартак», Цымбаларь

Из провинциального Липецка он сначала попал в юношескую сборную одной шестой части суши – СССР, а затем и в московский «Спартак», правда, сыграть успел только за дубль. Был крайне неудачлив. Из «Спартака» пришлось уйти после публикации в газете «Советский спорт» про то, как два футболиста основного состава решили обмыть победу в чемпионате СССР-1987 и послали за шампанским молодого дублёра А.Шамрина. был показательно сдан в армию, но оттуда его вызволили боссы СКА (Одесса), которые организовали и службу, и игру в футбол во второй лиге. На Черноморском побережье партнёрами липчанина были будущие «звёзды» Олег Суслов, Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь. Последний стал кумом Шамрина.

al6bqhnhccvt0ljfbc8s3wjefq88sjr1.jpg

Александр Мостовой, Заур Хапов, Артур Шамрин (слева направо), 1980-е, "Спартак"

«Локомотив», Сёмин, Аленичев

В 1990 году помог столичному «Локомотиву» вернуться в высшую лигу СССР, забивал голы бок о бок с Дмитрием Аленичевым, Сергеем Подпалым. В воротах стоял будущий «Босс» Сергей Овчинников.

Вот только в «вышке» главный тренер Юрий Сёмин шанса нашему земляку не дал. СССР рушился на глазах, «Локо» получил мощное подкрепление из вильнюсского «Жальгириса», отказавшегося выступать в первенстве Союза. Перешёл в команду и Георгий Кондратьев, член Клуба бомбардиров им. Г.Федотова (игроки, забившие 100+ голов за карьеру на высшем уровне) легенда одесского «Черноморца» Георгий (Жора) Кондратьев. 

«Металлург», «Дружба», закат

В 1992 году вернулся в «Металлург», сразу стал лучшим бомбардиром команды. Всего же в 1984-86 и 1992-94 гг. забил за «сталеваров» 37 голов – 18-й результат в истории клуба.

В 1994 году тогдашний главный тренер Борис Стрельцов назвал Шамрина виновником поражения в очередном матче (1:2), хотя Артур вышел на замену в перерыве после длительной паузы, когда счёт был уже – 0:2, один гол отыграл… В гостинице произошёл конфликт, случилось рукоприкладство. Шамрина отчислили из команды в тот же вечер прямо в отеле. А он уехал из гостиницы … уже в составе другой команды – майкопской «Дружбы», которая жила по соседству. Тренер «Дружбы» Софербий Ешугов знал Шамрина ещё по сборной СССР.

Начал Артур на юге лихо – много забивал. Вот только Ешугова вскоре убрали из команды, а Шамрина, по его словам, попытались обмануть: обещали «Жигули» 7-й модели, но в контракте это не было прописано и не дали. Взамен предлагали однокомнатную квартиру в Майкопе, но в этом активе ценности для себя Артур не увидел (времена были несколько иными, чем сейчас). Клуб пошёл на принцип – у Шамрина оставалось ещё пара лет по контракту, но его вывели из состава, не давали играть и не позволяли перейти в другую команду. Закончил с профессиональным футболом.

Последние годы

В Липецке числился в УМВД, много раз становился чемпионом области в составе «Динамо», а также лучшим бомбардиром среди любителей. Перестал выходить на поле после тяжелейшей травмы – разрыва ахиллова сухожилия. Работал в роте ППС, грузчиком в мебельном магазине. В последнее время почти перестал приходить на футбол – не позволяло здоровье. 

388c78294ab850d29ea468ed579996ae.jpg

Акимов

15 января пришла новость и о смерти в Санкт-Петербурге ещё одного экс-нападающего «Металлурга» Дмитрия Акимова. За нащшу команду он выступал в 2023 году в паре с Александром Петуховым при тренере Анатолии Давыдове. Один из шести футболистов, забивших больше 100 голов в первой лиге России, скончался в 45 лет.
Утрата
Артур Шамрин
