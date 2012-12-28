Тело бомбардира «Металлурга» нашли на «Университетском»

Это уже вторая потеря среди знаменитых бывших футболистов команды за неделю.

Один из главных липецких футбольных талантов Артур Шамрин, игравший в московском «Спартаке» у Константина Бескова, сегодня днём был найден мёртвым в микрорайоне «Университетском». Гибель своего отца подтвердил GOROD48 сын спортсмена Сергей.





Вероятно, замёрз

Скорее всего, страдающий провалами в памяти экс-футболист не сумел найти дорогу домой. Обнаружили его в людном месте – вероятно, туда он пришёл незадолго до гибели.





Похороны

Сейчас его тело забрали для экспертизы. Родственники сообщили GOROD48, что похороны намечены на вторник, 20 января. Отпевание пройдёт в храме Всех Святых, в земле российской просиявших, что на улице Водопьянова, время ещё предстоит уточнить.





Самый юный профи в истории

Шамрин – чуть ли не главное футбольное дарование Липецка. Вряд ли когда-нибудь будет побит его рекорд –23 мая 1984 года он провёл первый матч за «Металлург» против «Звейникиса» из Лиепаи (3:0) в 15 лет 3 месяцев и 17 дней.





Бесков, «Спартак», Цымбаларь





Из провинциального Липецка он сначала попал в юношескую сборную одной шестой части суши – СССР, а затем и в московский «Спартак», правда, сыграть успел только за дубль. Был крайне неудачлив. Из «Спартака» пришлось уйти после публикации в газете «Советский спорт» про то, как два футболиста основного состава решили обмыть победу в чемпионате СССР-1987 и послали за шампанским молодого дублёра А.Шамрина. был показательно сдан в армию, но оттуда его вызволили боссы СКА (Одесса), которые организовали и службу, и игру в футбол во второй лиге. На Черноморском побережье партнёрами липчанина были будущие «звёзды» Олег Суслов, Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь. Последний стал кумом Шамрина.









Александр Мостовой, Заур Хапов, Артур Шамрин (слева направо), 1980-е, "Спартак"





«Локомотив», Сёмин, Аленичев





В 1990 году помог столичному «Локомотиву» вернуться в высшую лигу СССР, забивал голы бок о бок с Дмитрием Аленичевым , Сергеем Подпалым. В воротах стоял будущий «Босс» Сергей Овчинников.

Вот только в «вышке» главный тренер Юрий Сёмин шанса нашему земляку не дал. СССР рушился на глазах, «Локо» получил мощное подкрепление из вильнюсского «Жальгириса», отказавшегося выступать в первенстве Союза. Перешёл в команду и Георгий Кондратьев, член Клуба бомбардиров им. Г.Федотова (игроки, забившие 100+ голов за карьеру на высшем уровне) легенда одесского «Черноморца» Георгий (Жора) Кондратьев.





«Металлург», «Дружба», закат

Начал Артур на юге лихо – много забивал. Вот только Ешугова вскоре убрали из команды, а Шамрина, по его словам, попытались обмануть: обещали «Жигули» 7-й модели, но в контракте это не было прописано и не дали. Взамен предлагали однокомнатную квартиру в Майкопе, но в этом активе ценности для себя Артур не увидел (времена были несколько иными, чем сейчас). Клуб пошёл на принцип – у Шамрина оставалось ещё пара лет по контракту, но его вывели из состава, не давали играть и не позволяли перейти в другую команду. Закончил с профессиональным футболом.





Последние годы

В Липецке числился в УМВД, много раз становился чемпионом области в составе «Динамо», а также лучшим бомбардиром среди любителей. Перестал выходить на поле после тяжелейшей травмы – разрыва ахиллова сухожилия. Работал в роте ППС, грузчиком в мебельном магазине. В последнее время почти перестал приходить на футбол – не позволяло здоровье.













Акимов





15 января пришла новость и о смерти в Санкт-Петербурге ещё одного экс-нападающего «Металлурга» Дмитрия Акимова. За нащшу команду он выступал в 2023 году в паре с Александром Петуховым при тренере Анатолии Давыдове. Один из шести футболистов, забивших больше 100 голов в первой лиге России, скончался в 45 лет.

56-летний экс-бомбардир в последнее время испытывал проблемы со здоровьем, имел инвалидность по неврологии. Вчера вечером отправился на очередную прогулку и не вернулся обратно. К поискам подключились родственники, друзья, волонтёры поискового отряда «ЛизаАллерт».В 1992 году вернулся в «Металлург», сразу стал лучшим бомбардиром команды. Всего же в 1984-86 и 1992-94 гг. забил за «сталеваров» 37 голов – 18-й результат в истории клуба.В 1994 году тогдашний главный тренер Борис Стрельцов назвал Шамрина виновником поражения в очередном матче (1:2), хотя Артур вышел на замену в перерыве после длительной паузы, когда счёт был уже – 0:2, один гол отыграл… В гостинице произошёл конфликт, случилось рукоприкладство. Шамрина отчислили из команды в тот же вечер прямо в отеле. А он уехал из гостиницы … уже в составе другой команды – майкопской «Дружбы», которая жила по соседству. Тренер «Дружбы» Софербий Ешугов знал Шамрина ещё по сборной СССР.