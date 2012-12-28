На детскую площадку рухнуло дерево и его никто не убирает

Между домами №6 и №8 по улице Адмирала Макарова упал огромный тополь.

В вашем браузере отключен JavaScript

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №8 по улице Адмирала Макарова. Несколько дней назад на детскую площадку во дворе между домами №6 и №8 рухнул огромный тополь и его до сих пор не убрали: обращения в управляющую компанию и управление главного смотрителя не дали результатов.— Можно ли как-то придать огласке эту ситуацию? Потому что во дворе ещё куча тополей, которые в любую минуту могут рухнуть, — возмущаются жильцы.Как сообщили GOROD48 в управляющей компании ООО «ЦКО» («Центр коммунального обслуживания»), информация о падении дерева им поступала, но территория детской площадки управляющая компания не обслуживает, и информация по дереву передана в городские службы.— По этому вопросу жильцам лучше обратиться в департамент развития территории, — сказали в УК.