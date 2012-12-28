Общество
497
сегодня, 11:14
6

На детскую площадку рухнуло дерево и его никто не убирает

Между домами №6 и №8 по улице Адмирала Макарова упал огромный тополь.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №8 по улице Адмирала Макарова. Несколько дней назад на детскую площадку во дворе между домами №6 и №8 рухнул огромный тополь и его до сих пор не убрали: обращения в управляющую компанию и управление главного смотрителя не дали результатов.

— Можно ли как-то придать огласке эту ситуацию? Потому что во дворе ещё куча тополей, которые в любую минуту могут рухнуть, — возмущаются жильцы.

Как сообщили GOROD48 в управляющей компании ООО «ЦКО» («Центр коммунального обслуживания»), информация о падении дерева им поступала, но территория детской площадки управляющая компания не обслуживает, и информация по дереву передана в городские службы.

— По этому вопросу жильцам лучше обратиться в департамент развития территории, — сказали в УК.
9

Комментарии (6)

Л
8 минут назад
Теперь, друг на друга будут перекидывать, Васька дома, Маньки нет, Манька дома, Васьки нет
Петрович
35 минут назад
Департамент развития территорий никакие вопросы не решает, пустая и ненужная структура. На всё один ответ - разберемся. На этом вся разборка и завершается.
Депутат
сегодня, 11:43
Зачем убирать упавшие деревья? Они сами через некоторое время сгниют. Да и денег у нас нету на это
м
сегодня, 11:42
это детская площадка? м-да....(((
Житель
сегодня, 11:39
На Терешковой тоже дерево упало ,где остановка 7 микрорайон
Огромное
сегодня, 11:28
Дерево никто не убирает за остановкой 7микрорайон.Листья успели уже пожелтеть.
