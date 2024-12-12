Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби

Нас ждёт главное культурное событие недели, открытие выставки фотографа-путешественника и кино с большим количеством собак.

По сравнению со вчерашним днём, в Липецке станет на пару градусов прохладнее – от -12 до -14 градусов. При этом осадков можно не ожидать.









- пер. Вишневый, 1а.









В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) начнётся главное культурное событие не только пятницы, но и, пожалуй, целой недели – концерт известной столичной пианистки Анны Цыбулёвой (12+).









В 16:00 в детской музыкальной школе №9 (Боевой пр-д, 24а) состоится концерт восходящих «звёздочек» музыки «Вслед за Рождественской звездой» (6+).









Фото /vk.com/club172134082

В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Обломов» (12+).









Дмитрий активно путешествует по миру, посетил уже более 20 стран – меньше пенсионера на загнивающем Западе, но больше, чем среднестатистический липчанин. На своей дебютной выставке он представил 40 фоторабот из разных уголков планеты.









В ролях Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Анатолий Васильев и много-много собак.









- Отправляет ссылку организаторам.









Люди с высшим образованием решаются на трудовой подвиг чаще тех, у кого среднее образование. Среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей таких 52%, а среди более состоятельных граждан с зарплатой более 150 тысяч рублей в месяц – 40%.









Идущий на работу человек с плохим самочувствием. Кадр из компьютерной игры Stubbs the Zombie