Сегодня в Липецке: концерт мировой звезды, липчане уже начали ходить на работу, как зомби

Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Нас ждёт главное культурное событие недели, открытие выставки фотографа-путешественника и кино с большим количеством собак.
По сравнению со вчерашним днём, в Липецке станет на пару градусов прохладнее – от -12 до -14 градусов. При этом осадков можно не ожидать.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Водопьянова, 37, 39, 41;
- ул. Депутатская, 78;
- ул. Индустриальная, 1, 2, 4;
- ул. Смургиса, 3а, 4, 8, 9, 12;
- ул. Стаханова, 2, 4, 6;
- пер. Вишневый, 1а.
В частном секторе терпеть без удобств будут жители улиц Володарского, Воровского, Депутатской, Чкалова, переулков Верещагина, Вишнёвого, Даргомыжского, Фруктового.
Отключений света не запланировано
Пробки
Заторы в городе возникают спонтанно, поэтому не обойтись без «Яндекс-карт» или аналогичных приложений, которые помогут не угодить в пробку.
Мировая звезда
В 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса,2) начнётся главное культурное событие не только пятницы, но и, пожалуй, целой недели – концерт известной столичной пианистки Анны Цыбулёвой (12+).
В программе липецкого концерта прозвучат избранные ноктюрны Фредерика Шопена.
Творчество юных
В 16:00 в детской музыкальной школе №9 (Боевой пр-д, 24а) состоится концерт восходящих «звёздочек» музыки «Вслед за Рождественской звездой» (6+).
Фото /vk.com/club172134082
Своё мастерство продемонстрируют ученики школы от 6 до 17 лет – солисты, ансамбли и целые хоровые коллективы. Исполнят всё – от классических рождественских произведений до колядок.
На диване
В 19:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) покажут спектакль «Обломов» (12+).
По классике И.Гончарова, постановка известного питерского актёра и режиссёра А.Баргмана. Премьера нынешнего театрального сезона.
Вернисаж
В 17:00 в Липецком историко-культурном музее откроют новую выставку фотографа Дмитрия Саприна «Портрет мира» (6+).
Дмитрий активно путешествует по миру, посетил уже более 20 стран – меньше пенсионера на загнивающем Западе, но больше, чем среднестатистический липчанин. На своей дебютной выставке он представил 40 фоторабот из разных уголков планеты.
Экспозиция продлится до 22 февраля.
Кино
В 17:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) устроят просмотр фильма «Мое собачье дело». Россия, 2024. Семейная комедия. Режиссёр Александр Бабаев (6+).
31 декабря дедушка с внуком подбирают пса, который прятался от новогодних салютов, и называют Стёпкой. Вскоре внук уезжает, а деду становится плохо, и у Стёпки есть совсем немного времени, чтобы позвать на помощь и спасти жизнь хозяину.
В ролях Максим Лагашкин, Ирина Пегова, Анатолий Васильев и много-много собак.
Подростки и молодёжь старше 12 лет могут принять участие во всероссийском online-конкурсе «Мечтай как Созидатель» (12+).
Правила конкурса:
- Подросток снимает вертикальное видео (до 1 минуты) с рассказом о своей мечте;
- Публикует его в социальных сетях (VK Клипы и др.);
- Отправляет ссылку организаторам.
Работы принимают до 1 марта. Авторы самых искренних и конструктивных заявок получат 50 000 рублей на первые шаги к мечте. Электронная почта организаторов конкурса dreamlikecreator@yandex.ru.
Работать больным ненормально. Но приходится
47% трудоспособных липчан рассказали SuperJob, что за последний год выходили на работу, будучи больными. Среди женщин такое поведение свойственно каждой второй - 50%, но и среди мужчин процент немалых – 44%.
Люди с высшим образованием решаются на трудовой подвиг чаще тех, у кого среднее образование. Среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей таких 52%, а среди более состоятельных граждан с зарплатой более 150 тысяч рублей в месяц – 40%.
Идущий на работу человек с плохим самочувствием. Кадр из компьютерной игры Stubbs the Zombie
Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6 827 рублей. Доплачивают своим сотрудникам до среднего заработка лишь в 6% компаний, ещё в 2% добавляют сотрудникам средства до размера оклада.
Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
