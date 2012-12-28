Все новости
Происшествия
350
34 минуты назад
1

У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»

Мужчина был лишен прав, но это не помешало ему сесть пьяным за руль.

36-летнего ельчанина осудили за повторную пьяную езду (по части первой статьи 264.1 УК РФ). Ранее мужчину привлекали к административной ответственности за отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения. Он был лишен водительских прав, но в октябре прошлого года снова сел пьяным за руль.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, на улице Яна Фабрициуса в Ельце пьяного водителя остановили сотрудники ДПС. Проходить медицинское освидетельствование он снова отказался.

В суде мужчина признал вину. Ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили прав на два года. А автомобиль «Чери Тигго 4 Про» был конфискован в пользу государства.
ПДД
пьяная езда
0
1
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вася
28 минут назад
Нравятся человеку китайский авто и все тут.
Ответить
