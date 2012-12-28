Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Мужчина был лишен прав, но это не помешало ему сесть пьяным за руль.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, на улице Яна Фабрициуса в Ельце пьяного водителя остановили сотрудники ДПС. Проходить медицинское освидетельствование он снова отказался.
В суде мужчина признал вину. Ему назначили 300 часов обязательных работ и лишили прав на два года. А автомобиль «Чери Тигго 4 Про» был конфискован в пользу государства.
