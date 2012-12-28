Все новости
Происшествия
940
сегодня, 14:48
1

Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество

Мужчины состряпали поддельные договоры купли-продажи на земельные участки и объекты недвижимости спорткомплекса.

Левобережный суд вынес приговор бывшему 56-летнему владельцу клуба «Оранж-Фитнес» — три года колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей и его 70-летнему сообщнику — два года условно со штрафом в 300 тысяч рублей. Мужчин осудили за покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (по части третьей статьи 30, части четвёртой статьи 159 УК РФ) и фальсификацию доказательств по гражданскому делу (части первой статьи 303 УК РФ). Но за фальсификацию документов и доказательств подсудимым назначены штрафы в 250 и 200 тысяч рублей соответственно, от которых они освобождены в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Подсудимые подготовили поддельные договоры купли-продажи на земельные участки и объекты недвижимости в Липецке, образующие собой единый спортивный комплекс «Фитнес клуб «Д-13» (в прошлом «Оранж-Фитнес»), по которым между родственницей предпринимателя, неосведомленной о его преступных намерениях, и собственниками недвижимости, якобы, достигнута договоренность о продаже спортивного комплекса на условиях отсрочки платежа в размере почти 280 миллионов рублей. При этом договоры содержали поддельные подписи собственников недвижимости и поддельную печать. Преступление, направленное на завладение имуществом путем мошенничества, не было доведено до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
покушение
мошенничество
0
1
1
1
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Захарова
сегодня, 15:00
за батон колбасы реальный срок дают, а тут условка
Ответить
