Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
сегодня, 14:48
Мужчины состряпали поддельные договоры купли-продажи на земельные участки и объекты недвижимости спорткомплекса.
«Подсудимые подготовили поддельные договоры купли-продажи на земельные участки и объекты недвижимости в Липецке, образующие собой единый спортивный комплекс «Фитнес клуб «Д-13» (в прошлом «Оранж-Фитнес»), по которым между родственницей предпринимателя, неосведомленной о его преступных намерениях, и собственниками недвижимости, якобы, достигнута договоренность о продаже спортивного комплекса на условиях отсрочки платежа в размере почти 280 миллионов рублей. При этом договоры содержали поддельные подписи собственников недвижимости и поддельную печать. Преступление, направленное на завладение имуществом путем мошенничества, не было доведено до конца по независящим от подсудимых обстоятельствам», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
