«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор
«Огромный поток автомобилей. Пешеходов не пропускают. Пассажиры автобусов переходят там дорогу, в том числе дети, чтобы добраться в школу и из школы. Люди «кучкуются» и перебегают дорогу, рискуя угодить под колёса! Снова будем ждать беды, чтобы отремонтировать», — пожаловались горожане.
В мэрии Липецка пообещали сегодня привести кнопку в порядок.
Комментарии (9)