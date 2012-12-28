«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор

Жители улицы Баумана пожаловались GOROD48 на неработающий светофор возле остановки «Автобаза». Светофор вызывной. Но его кнопку нажимать бесполезно, всё время горит зелёный сигнал для автомобилей.«Огромный поток автомобилей. Пешеходов не пропускают. Пассажиры автобусов переходят там дорогу, в том числе дети, чтобы добраться в школу и из школы. Люди «кучкуются» и перебегают дорогу, рискуя угодить под колёса! Снова будем ждать беды, чтобы отремонтировать», — пожаловались горожане.В мэрии Липецка пообещали сегодня привести кнопку в порядок.