25-летний липчанин выпал с восьмого этажа
Происшествия
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липчан предупредили об аномальных холодах
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
Упавшее дерево придавило «Рено Дастер»
Происшествия
Липецкую область накрывают крещенские морозы
Погода в Липецке
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор
Общество
54-летняя сотрудница больницы подозревается в краже денег с карты пациентки
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей
Происшествия
Правительство Липецкой области не нашло желающих купить недострой в Подмосковье
Общество
В новогодние каникулы подземный переход у Нижнего парка встречал липчан полумраком
Общество
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Здоровье
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
60-летняя липчанка попала в реанимацию после пожара
Происшествия
Общество
541
сегодня, 12:54
9

«Люди «кучкуются» и перебегают дорогу»: на Соколе сломан светофор

Жители улицы Баумана пожаловались GOROD48 на неработающий светофор возле остановки «Автобаза». Светофор вызывной. Но его кнопку нажимать бесполезно, всё время горит зелёный сигнал для автомобилей.

«Огромный поток автомобилей. Пешеходов не пропускают. Пассажиры автобусов переходят там дорогу, в том числе дети, чтобы добраться в школу и из школы. Люди «кучкуются» и перебегают дорогу, рискуя угодить под колёса! Снова будем ждать беды, чтобы отремонтировать», — пожаловались горожане.

В мэрии Липецка пообещали сегодня привести кнопку в порядок.
светофор
0
1
8
0
4

Комментарии (9)

Сначала новые
смотритель зоопарка
10 минут назад
хочу на работе в мэрию, ничего не делать, а только обещать, как попасть без очереди?(
Э
10 минут назад
Я так понимаю, что светофоры с кнопкой не работают сегодня с утра по городу. Кольцо 9 мкрн, переход в сторону МЧС - светофор не работает((((
сегодня
12 минут назад
не работал светофор с кнопкой напротив двух школ 7 и 38 на НЛМК это что програмное обеспечение полетело чтоли?
Добавлю
25 минут назад
на 50 лет нлмк тоже не работает кнопка со стороны рынка
Зося
31 минуту назад
Светофор с кнопкой очень удобно для всех. Когда работает.
Читатель
31 минуту назад
У Петровского рынка, на Автодоре и Шинторге-Петровском - аналогичная картина! Все потому, что ставят маленькие металлические кнопки, как на домофонах - а они во влажную и морозную погоду примерзают намертво.
Р
27 минут назад
Только хотел написать. Действительно там не работает!
дверевой
35 минут назад
пусть постоят подумают как свои ипотеки закрывать
Гость
41 минуту назад
Такая же история со светофором напротив военкомата на Московской
