Правительство Липецкой области не нашло желающих купить недострой в Подмосковье
Объекты незавершенного строительства на земельном участке площадью 8,6 гектара заново выставлены на торги.
Продавец рекламирует этот участок как привлекательный для реализации коммерческого, социального или туристического проекта. В объявлении указана удобная транспортная доступность: всего 20 км от МКАД, выезд на Мытищинскую хорду, Дмитровское и Ярославское шоссе. Начальная цена лота — 602 341 200 рублей. Но на этот раз участок с недостроями правительство области готово продать уже за 301 миллион рублей.
Это — не первый объект недвижимости за пределами региона, который продает правительство Липецкой области. Весной 2022 года управление имущественных и земельных отношений Липецкой области продавало четыре объекта в Москве: два нежилых помещения и два машино-места в ЖК «Галина» в районе Коньково. Тогда бюджет области получил от продажи 57 млн рублей.
