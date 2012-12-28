Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Здоровье
188
22 минуты назад
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Супом ему ошпарило голову, руку и туловище.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, вырвавшимся из скороварки супом мужчине ошпарило голову, руку и тело. Пациенту диагностированы ожоги третьей степени.
Еда в скороварке готовится под повышенным давлением, в чем и состоит ее главная опасность. При несоблюдении мер предосторожности и неправильной эксплуатации под давлением может произойти выброс пищи.
Врачи напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность в быту.
0
1
0
0
0
Комментарии