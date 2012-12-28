50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки

Супом ему ошпарило голову, руку и туловище.

В областной ожоговый центр накануне госпитализировали 50-летнего мужчину, пострадавшего во время приготовления еды в скороварке.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, вырвавшимся из скороварки супом мужчине ошпарило голову, руку и тело. Пациенту диагностированы ожоги третьей степени.Еда в скороварке готовится под повышенным давлением, в чем и состоит ее главная опасность. При несоблюдении мер предосторожности и неправильной эксплуатации под давлением может произойти выброс пищи.Врачи напоминают липчанам о необходимости соблюдать осторожность в быту.