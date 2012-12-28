Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
32 минуты назад
Пожар произошел в Задонском монастыре
Возгорание в здании обители было быстро ликвидировано силами пожарных. Обошлось без пострадавших.
Персоналом и насельниками обители была проведена эвакуация. Пожарные расчёты, прибывшие на место вызова, оперативно локализовали и ликвидировали пламя. В результате происшествия никто не пострадал.
В тушении были задействованы четыре экипажа из Задонска, Донского, Ольшанца и Хмелинца. Обстоятельства, которые привели к возгоранию, в настоящее время устанавливаются.
