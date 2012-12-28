Все новости
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Общество
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Красный уровень отменён, жёлтый остался
Происшествия
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности отменили в 8 утра
Общество
Происшествия
154
14 минут назад
3

Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста

Мастер парковки 90-го уровня лишил рельсовый транспорт возможности двигаться.

Трамваи вчера в темное время суток ходили в Липецке из рук вон плохо.

Вереница вагонов выстроилась друг за другом в районе ЛТЗ и не могла проехать. Причиной тому стал легковой автомобиль, который был припаркован так, что мешал проезду рельсового транспорта. Коллапс продолжался довольно долго.

В Липецке известны случаи, когда трамвайное депо подавало в суд на людей, чьи необдуманные действия надолго останавливали движение. Ущерб может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей.
Парковка
трамвай
Комментарии (3)

Номер
1 минуту назад
Авто виден, в гаи наравляете, и будет ему счастье
Проезжали мимо
2 минуты назад
Видели этого барана. Вот у меня вопрос к таким дятлам, вы реально без мозгов? То на тракторном навстречку едите как у себя дома при одностороннем там движении ВСЮ ЖИЗНЬ. То на тротуаре паркуетесь, что с коляской не проехать. То вот надо место занять возле рельс... Вы бессмертные что ли?
Липа
4 минуты назад
Ну надо было в кювет перекатить этот хлам. Что пассажиры то не додумались?
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
