Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Мастер парковки 90-го уровня лишил рельсовый транспорт возможности двигаться.
Вереница вагонов выстроилась друг за другом в районе ЛТЗ и не могла проехать. Причиной тому стал легковой автомобиль, который был припаркован так, что мешал проезду рельсового транспорта. Коллапс продолжался довольно долго.
В Липецке известны случаи, когда трамвайное депо подавало в суд на людей, чьи необдуманные действия надолго останавливали движение. Ущерб может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей.
