Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста

Мастер парковки 90-го уровня лишил рельсовый транспорт возможности двигаться.

В вашем браузере отключен JavaScript

Трамваи вчера в темное время суток ходили в Липецке из рук вон плохо.Вереница вагонов выстроилась друг за другом в районе ЛТЗ и не могла проехать. Причиной тому стал легковой автомобиль, который был припаркован так, что мешал проезду рельсового транспорта. Коллапс продолжался довольно долго.В Липецке известны случаи, когда трамвайное депо подавало в суд на людей, чьи необдуманные действия надолго останавливали движение. Ущерб может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей.