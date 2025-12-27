Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье

Информационная картина пятого дня года.

Видео Аркадия Свиридова





Температура днём составит от -3 до -5 градусов, как и вчера. Вновь обойдётся без существенных осадков.









Кино





В 12:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) вновь покажут советскую киноклассику «Снежная королева» (0+). СССР, 1966. Сказка. Режиссёр Геннадий Казанский (0+).





Идеальный фильм для просмотра всей семьёй. Новогодняя классика отечественного кинематографа.













В ролях: Киллиан Мерфи, Мишель Фэйрли, Клэр Данн.

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мастер-класс «Словно в сказке: карта желаний для всех» (12+).









В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится вечер стендапа с участием комиков из двух городов (18+).













Лучшие шутки от Андрея Илюхина, Никиты Широкова и Даши Поповой концерте ждут вас от души посмеяться.

Волшебная новогодняя история, рассказанная Эрнстом Теодором Гофманом в исполнении солистов Липецкой государственной филармонии и Липецкого симфонического оркестра, дирижёр которого Михаил Мячников сыграет главного злодея – Мышиного короля.

















В 12:00 и в 15:00 свою версию «Щелкунчика» представят и в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6).

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 и в 13:00 представит программу для детей «Новогоднее зазеркалье» (6+).

















11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).









На втором месте в предпочтениях сельдь под шубой, её любят 15%, в антирейтинге она тоже занимает второе место: на пятый день каникул блюдо ненавидят уже 9% опрошенных.









