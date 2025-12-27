Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Малолетних вандалов вызвали в полицию вместе с мамами и папами
Происшествия
В Липецке опыть слышен вой сирен
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты утром над Липецкой областью
Происшествия
В 12-м микрорайоне появилась скульптура лошади
Общество
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
«Машины уехали ещё вчера, а воды уже четвертые сутки нет»
Общество
Новогодняя «Венеция» на улице Индустриальной
Общество
Читать все
Итого 11: Минобороны сообщило, что вечером над Липецкой областью были сбиты ещё три беспилотника
Происшествия
Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье
Общество
Под суд пойдёт виновник ДТП, в котором изувечили 75-летнего липчанина
Происшествия
Сирены воют в Липецке третий раз за день
Происшествия
После падения обломков БПЛА в Ельце случился пожар
Происшествия
Красный уровень отменён, жёлтый остался
Происшествия
В Лебедянском районе из реки достали труп
Происшествия
В небе над Липецкой областью уничтожены ещё 3 беспилотника
Происшествия
Движение трамваев в Липецке вечером было парализовано из-за незадачливого автомобилиста
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности отменили в 8 утра
Общество
Читать все
Общество
497
сегодня, 09:00
5

Сегодня в Липецке: комики из Тулы, на пятый день нового года липчан тошнит от оливье

Информационная картина пятого дня года.

«Ritmo»

Начинаем очередной день каникул в музыкального номера в исполнении сводного хора «Cantus Cor» (руководитель Заслуженный работник культуры Липецкой области Елена Серова) на сцене Липецкого Дома Музыки.

Видео Аркадия Свиридова



Погода стабильна

Температура днём составит от -3 до -5 градусов, как и вчера. Вновь обойдётся без существенных осадков.

IMG_8594.jpg

Кино

В 12:00 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) вновь покажут советскую киноклассику «Снежная королева» (0+). СССР, 1966. Сказка. Режиссёр Геннадий Казанский (0+).

Идеальный фильм для просмотра всей семьёй. Новогодняя классика отечественного кинематографа.

widen_960_crop_591_382_154_0_q90_1838392_1bae4b9c8e784d2605a2c63da.jpeg

Кадр из фильма

В ролях: Елена Проклова, Слава Цопа, Николай Боярский, Евгений Леонов.

Кино бесплатно

В 15:00 в ОЦКНТ киноклуб «Ностальгия» организует показ фильма «Мелочи жизни». Индия, Бельгия, США, 2024. Драма. Режиссёр Тим Милантс (18+).

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу. Победитель Берлинского кинофестиваля-2024. Рейтинг на «Кинопоиске» - 6,8.

 
В ролях: Киллиан Мерфи, Мишель Фэйрли, Клэр Данн.

Обуздай желания

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится мастер-класс «Словно в сказке: карта желаний для всех» (12+).

09.jpg

Гости поговорят о философии желаний, подведут на практикуме итоги прошедшего года, сформулируют свои желания и научатся превращать их в конкретные планы, создадут личную карту желаний.

Stand Up: Липецк – Тула

В 19:03 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) состоится вечер стендапа с участием комиков из двух городов (18+).

h3Nn6VKIsFo.jpg

Лучшие шутки от Андрея Илюхина, Никиты Широкова и Даши Поповой концерте ждут вас от души посмеяться.

Щелкунчик

В 12:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) покажут одно из главных городских новогодних представлений – музыкальную сказку «Щелкунчик» (6+).

Волшебная новогодняя история, рассказанная Эрнстом Теодором Гофманом в исполнении солистов Липецкой государственной филармонии и Липецкого симфонического оркестра, дирижёр которого Михаил Мячников сыграет главного злодея – Мышиного короля.

DSC_4017.JPG

Акцент сделан не только на музыке П.Чайковского, но и на ярком видеоряде, автором которого является талантливая юная художница София Кремаренко.

В 12:00 и в 15:00 свою версию «Щелкунчика» представят и в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6).

Театр

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 11:00 и в 13:00 представит программу для детей «Новогоднее зазеркалье» (6+).

ipj67g6098urhs50lhr2vlll0kagvb2f.jpg

В 18:00 на сцене премьера спектакля «Ханума» (12+) о ловкой грузинской свахе. Долгие годы постановка по пьесе А.Цагарели была визитной карточкой другого театра – Липецкого драматического, что на Соколе. Но в ЛГАДТ решили организовать свою постановку с новыми «фишками».

Утренники

В 11:00 в культурном пространстве «Библиотека» организуют показ спектакля «Снежные сказки» (6+).

Новогодняя постановка «Театра Под Деревом». Дед Мороз, Снегурочка, мир волшебной фантазии и живой музыки.

Sw9s8_C9BqMq3frTEeePpZzYaQKR_DBBkAvZhsPC3-14rI20Ws9_yYQLOqYbX1TcmuHC8bpGzPVYtvJOczqwPb50.jpg

Фото vk.com/vbiblioteku

В 11:00 в Доме музыки (ул. П.Осипенко,18) новогодний мюзикл «Как Маша и Витя спасали Снегурочку» (0+).

В 10:00 и в 13:00 в Государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) спектакль «Друг по имени Умка», а также интерактивная «Ёлка радости» (0+).

В 15:00 и в 17:00 в АРТ-пространстве «Модное место» при ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а, вход слева от касс) вновь пройдёт новогодний малышник «Два Деда Мороза — одно новогоднее чудо» с Театром маленьких марионеток (6+).

Под открытым небом

В 11:00 в детском парке «Сказка» состоится семейная анимационная программа «Зимняя сказка» (0+).

Любимые новогодние волшебники, ростовые куклы, танцы на снегу и конкурсы.

Катки работают в прежнем режиме

Расписание работы остальных мест для массового катания (0+):

10:00-22:00 – каток в парке НЛМК:
10:00-21:00 – каток в парке Победы;
10:00-21:30 с перерывом в 15:00-16:00 – каток в Нижнем парке.
11:00 -21:00 – каток возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13).

photo_2025-12-27_16-47-56.jpg

Пятый день года: кушать уже тяжело, но надо

Салат «Оливье» – безоговорочный лидер в списке любимых новогодних блюд, в опросе SuperJob его назвали таковым 26% липчан. Любопытно, что этот же салат возглавил и антирейтинг – список наиболее надоевших кушаний, его упомянули 18% опрошенных.

На втором месте в предпочтениях сельдь под шубой, её любят 15%, в антирейтинге она тоже занимает второе место: на пятый день каникул блюдо ненавидят уже 9% опрошенных.

dWN37U13bsI.jpg

Каждый третий опрошенный заявил, что у него не вызывает отвращение ни одно новогоднее блюдо: каникулы, продолжаем наедаться на весь год вперёд. Тем более, год обещает быть непростым.

Дорогие липчане! Отдых отдыхом, а новости новостями. Жителям Липецкой области следить за ситуацией в регионе просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
0
0
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена,
5 минут назад
Написали бы сразу от Московской до Марии Расковой))
Ответить
Гоша
8 минут назад
Что на дорогах, убирать собираются? Или нынешний мэр хочет переплюнуть предыдущего, но тогда действительно много снега выпало сразу, а сейчас что, каша везде, даже где автобусы ходят не почищено
Ответить
Елена
13 минут назад
шла через центр от Гагарина до Октябрьской на работу- все прочищено, молодцы!!!
Ответить
дед
35 минут назад
Знаю одного комика, всех достал.
Ответить
кого тошнит ?
42 минуты назад
Зачем демонизировать всех липчан вместе, что все на 100 % запойный контингент, что все на завтрак/обед/ужин каждый день до одурения поглащают данный салат. Лучше бы написали о совсем не убираемом городе. К зданиям, магазинам, значимым обыектам просто не подойти. До Нового года и после.
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить