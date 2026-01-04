В России
5 минут назад
Квартира загорелась из-за залетевшего с улицы фейерверка
Инцидент произошел в Дзержинске. По данным Telegram-канала, местный житель обратил внимание на странные звуки и бросился в соседнюю комнату. Выяснилось, что запущенный на улице фейерверк пробил окно, устремился в потолок и взорвался.
«На место прибыли сотрудники МЧС по Нижегородской области, которые устранили возгорание. К счастью, никто не пострадал», – сообщается в публикации. В результате некоторые вещи в жилье сгорели, пострадал потолок. Также повреждения заметны на стекле окна.
0
0
0
0
0
Комментарии