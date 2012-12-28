Все новости
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Общество
Жители улиц Папина, Доватора, Юных Натуралистов встретили Новый год с водой
Общество
Новогоднюю ночь липчане пережили под желтым уровнем воздушной угрозы
Общество
В новогоднюю ночь в Липецке горели баня и квартира
Происшествия
Житель Липецка уснул в сугробе и пришел в себя в областном ожоговом центре
Происшествия
В первые сутки наступающего 2026 года в Липецкой области от -15 ночью до -10 днем
Погода в Липецке
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Елизаветой назвали первую рожденную в этом году в Липецкой области девочку
Общество
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
В Липецке объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
Общество
Читать все
Общество
193
35 минут назад

В Липецкой области морозы снова идут на спад

Разница между ночной и дневной температурой составит не менее 10 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширной многоцентровой североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов. Погода окажется неустойчивой: 2 января среднесуточная температура воздуха составит 9-10 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы, 3 января — 1-3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 4 января — 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы. Ожидаются осадки разной интенсивности — 1 и 2 января в виде снега, а 3 января в виде мокрого снега.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -17 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.

День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году — 27 градусов мороза.
погода
1
0
0
1
0

Комментарии

Комментарии
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
