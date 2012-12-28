Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
В Липецкой области морозы снова идут на спад
Разница между ночной и дневной температурой составит не менее 10 градусов
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -17 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.
В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.
День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году — 27 градусов мороза.
