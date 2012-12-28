В Липецкой области морозы снова идут на спад

Разница между ночной и дневной температурой составит не менее 10 градусов

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширной многоцентровой североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов. Погода окажется неустойчивой: 2 января среднесуточная температура воздуха составит 9-10 градусов мороза, что на 2-4 градуса ниже нормы, 3 января — 1-3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы, 4 января — 3-4 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы. Ожидаются осадки разной интенсивности — 1 и 2 января в виде снега, а 3 января в виде мокрого снега.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 января в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от -12 до -17 градусов, днем — от -2 до -7 градусов.В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -14 до -16 градусов, днем — от -3 до -5 градусов.День 2 января стал самым теплым в Липецке в 1971 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1957 году — 27 градусов мороза.