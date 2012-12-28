$78.23
По улице Папина потекла река: обнаружена утечка на сетях водоснабжения
Общество
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
В праздники будут чаще вывозить мусор: водителей просят не затруднять подъезд к бакам
Общество
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Движение на месте массовой аварии на трассе «Дон» возобновлено
Происшествия
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Спорт
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Спорт
Очередной триумф Петровича
Спорт
Отбой жёлтого уровня
Общество
Отбой красного уровня: жёлтый сохраняется
Общество
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Неудобные бразильцы и кимоно в подарок
Спорт
Красный уровень опасности отменён, жёлтый сохраняется
Общество
Общество
41
22 минуты назад
Отбой жёлтого уровня
Воздушная тревога миновала.
В 18:49 объявлен отбой желтого уровня «Воздушной опасности» для Липецкой области.
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Комментарии