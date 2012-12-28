Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Над Липецкой областью сбили восемь беспилотников
Общество
Во время действия красного уровня в Липецке запускали салют
Общество
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Липецкая вечЁрка: жуткая авария, пострадавший от петарды и кто больше всех пьет
Общество
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Из-за аварии на Папина все же отключают воду
Общество
Пропавшая 68-летняя пенсионерка погибла
Происшествия
Новый год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
Читать все
Победила «Дружба», гендиректор «Металлурга» – лучший бомбардир
Спорт
В новогодние праздники будет усилено патрулирование водоёмов
Общество
В Липецкой области – ракетная опасность
Общество
В Твери липецкой команде не хватило… баскетболистов
Спорт
Очередной триумф Петровича
Спорт
Тяжёлый девичий кулак дал сбой
Спорт
Снова объявлен красный уровень опасности
Общество
Неудобные бразильцы и кимоно в подарок
Спорт
Красный уровень опасности отменён, жёлтый сохраняется
Общество
Елецкий чемпион привёл к триумфу команду по самбо
Спорт
Читать все
Погода в Липецке
120
48 минут назад

В первые сутки наступающего 2026 года в Липецкой области от -15 ночью до -10 днем

Первый день января порадует классической зимней погодой - со снегом, без аномального холода и без потепления до мокрой каши под ногами.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширной многоцентровой североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов. Погода окажется неустойчивой - 1 и 2 января морозной, а 3 января близкой к 0 градусов.

Ожидаются осадки разной интенсивности - 1 и 2 января в виде снега, а 3 января в виде мокрого снега.

Среднесуточные температуры воздуха составят 3-11 градусов мороза, что 1 и 2 января на
4-5 градусов ниже нормы, а 3 января на 4 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологи и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от - 10 до - 15 градусов, днем - от -5 до - 10 градусов.

В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -12 до - 14 градусов, днем - от -8 до - 10 градусов.

День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году - 31 градус мороза.
погода
0
0
0
2
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить