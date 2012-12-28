В первые сутки наступающего 2026 года в Липецкой области от -15 ночью до -10 днем

Первый день января порадует классической зимней погодой - со снегом, без аномального холода и без потепления до мокрой каши под ногами.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием обширной многоцентровой североатлантической депрессии и ее атмосферных фронтов. Погода окажется неустойчивой - 1 и 2 января морозной, а 3 января близкой к 0 градусов.Ожидаются осадки разной интенсивности - 1 и 2 января в виде снега, а 3 января в виде мокрого снега.Среднесуточные температуры воздуха составят 3-11 градусов мороза, что 1 и 2 января на4-5 градусов ниже нормы, а 3 января на 4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологи и мониторингу окружающей среды, 1 января в Липецкой области облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от - 10 до - 15 градусов, днем - от -5 до - 10 градусов.В Липецке облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Температура ночью будет от -12 до - 14 градусов, днем - от -8 до - 10 градусов.День 1 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1979 году - 31 градус мороза.