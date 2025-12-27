Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
34-летний водитель «ГАЗели» погиб под прицепом «КамАЗа»
Происшествия
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Системный сбой: новоселы «Взлетного» задыхаются в канализационном смраде
Общество
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
Таксисту после ДТП на улице Циолковского помогали городские спасатели
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
В ДТП на дороге Липецк-Чаплыгин участвовали ещё две машины
Происшествия
Читать все
Автобус и легковушка столкнулись на площади Победы
Происшествия
Внимание, угроза атаки БПЛА
Происшествия
ПВО отражает атаку беспилотников
Происшествия
Новый Год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации
Общество
23-летний парень нашёл под скамейкой банковскую карту и сделал три покупки за чужой счёт
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Воздушная опасность миновала
Общество
Липецкая область снова под угрозой атаки БПЛА
Происшествия
Воздушная тревога миновала
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
Читать все
Общество
444
сегодня, 07:00
2

Новый Год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации

Всё о волшебной ночи и способах пережить праздники.

Погода шепчет…

31 декабря подарит липчанам настоящую новогоднюю погоду: умеренный морозец – от -6 до -8 градусов, периодически будет приниматься небольшой снег.

IMG_8549.jpg

Коммунальщики в боевой готовности

Заключительный день в году – чуть ли не единственный, когда никому не планируют отключать свет и воду ради заплаточного ремонта вечно рассыпающихся сетей в основном ещё советского производства.

Но это не значит, что вам гарантирован Новый год в комфорте. Коммунальщики тоже всё понимают, поэтому с 31 декабря до 12 января подразделения РВК «Липецк» переходят на круглосуточный режим работы. Дежурить будут аж 9 бригад – если что всегда готовы броситься на починку. В режиме готовности будут находится 30 единиц техники
Коммунальщики призывают липчан самим не провоцировать аварии: не нарушать правила пользования канализацией, не смывать в унитаз пищевые отходы, пустые бутылки и т.д.

illkd2tcfzppf7av10hfvf5vq3txu04u.jpg

На всякий случай в РВК даже напомнили свои телефоны: *6048 (с мобильного) и (4742) 236-048 (с городского).

Врачи будут отдыхать

31 декабря не будут работать липецкие поликлиники. Выходные у них 1, 4, 6, 7 и 11 января.

IMG_8523 копия.jpg

В обычном режиме получить врачебную помощь можно 2, 5 и 8 января

Неотложная помощь

Если совсем плохо, то телефон скорой помощи — 03 со стационарных телефонов и 103 — с мобильных. Есть ещё единый номер экстренных служб — 112 с возможностью переключения на мобильную бригаду медиков.

В круглосуточном режиме работают все три городских травмпункта: БСМП №1 (Ул. Космонавтов, 39); «Свободный Сокол» (Ушинского, 10), «Липецк-Мед» (Коммунистическая, 24).

l9ssp3crvo2vb6n1ycin32osyga560c1.jpg

Неотложную стоматологическую помощь в это время готовы оказывать в Областной стоматологической поликлинике на Циолковского, 22. За помощью к офтальмологу можно обратиться в Областной клинический центр (бывшая облбольница №2) на улицу Ленина, 25.

Несовершеннолетним окажут помощь в областной детской больнице (ул. Московская, 6а), при этом подростки 15-17 лет уже могут обращаться и во взрослые травмпункты.

Психология

Каникулы – отличное время для переосмысления. Если вам понадобится помощь, то в праздники будет работать бесплатная телефонная линия психологической поддержки: 8-800-350-48-11. Звонить туда лучше всё-таки трезвым.

0J2A5559 копия.jpg

Транспорт в новогоднюю ночь

Жителям Липецка сообщили, что с 31 декабря и в течение всех новогодних каникул транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. В переводе на общедоступный язык, автобусов станет меньше обычного из-за того, что липчане не так интенсивно пускаются в поездки.

В новогоднюю ночь транспорт будет ходить бесперебойно до часу ночи, а затем станет редким явлением. Отдельные дежурные автобусы будут курсировать, но с громадными интервалами.

0fc9r8dq0qwneh1e6pmts9tbgswn662z.jpg

На пригородных, внутриобластных и междугородних маршрутах тоже сократятся рейсы. Лучше узнавать заранее, например, в справочной автовокзала по телефону (4742) 41-17-47.

Почта, МФЦ

Многофункциональные центры приёма граждан сегодня не будут работать. Как и два первых дня года. Сдать документы, получить выписки и т.д. теперь получится только 3 января. В первые восемь дней года рабочими в МФЦ станут только 3 и 6 января, с 9 января офисы возобновят работу в штатном режиме.

bgb3y7yqm27oqe5pgqair3017v1ovdwv.jpeg

В отделениях Почты России 31 декабря, 1 и 7 января – выходные; 2, 3, 4, 5 и 8 января – рабочие дни; 6 января – сокращенный день.

Магазины и маркетплейсы

Продуктовые магазины сегодня будут работать по стандартному графику – 31 декабря многие из них могут получить чуть ли не месячную выручку. Тем, кто ещё не закупит продуктов или забыл «купить одну банку горошка» нужно приготовиться к очередям.

wwbtuifg91xs2pgzutkixetfzoompgrl.jpeg

Пункты выдачи OZON по всей стране 31 декабря будут работать до 19:00, Wildberries выдают заказы по сокращённому графику, большинство пунктов закроется в 16:00 – 18:00. Так что торопитесь.1 января на маркетплейсах выходной, со 2 января они вновь будут принимать посетителей в обычной режиме.

Ночные гулянья

Напишем коротко – их не будет. Время сейчас такое, да и вероятность воздушной угрозы в новогоднею ночь никто не отменял.

Прогуляться по улице, навестить знакомых можно самостоятельно – на редких автобусах, пешком или такси. Правда, цены на извоз в волшебную ночь могут оказаться из разряда чудес – от 1 тысячи рублей за стандартную поездку.

photo_2025-12-27_14-05-03.jpg

Такую красоту тоже можно увидеть в наших дворах

Дед Мороз

Дедушка Мороз сегодня будет принимать посетителей в своей резиденции в Нижнем парке на месте домика Петра I, но только с 11:00 до 13:00. Далее Дедуле нужно будет подготовиться к празднику и волшебной ночи. Тем более, что у него в отличие от большинства липчан 1 января рабочий день.

e9d898b3a852a2da86bb59229bd93143.jpg

График работы резиденции в первые дни января мы опубликуем в следующих выпусках рубрики, которая на каникулах не прекратит свою работу.

Каток

31 декабря некоторые по традиции ходят в баню, а другие – на каток. Каток под открытым небом возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) будет сегодня работать весь день, последний сеанс в 19:00 (6+).

photo_2025-12-27_16-47-56.jpg

А 1 января с 13:00 каток возобновит свою работу.

Без коньков

В 9:00 там же – возле «Звёздного» стартует забег от липецкого клуба «Беги и улыбайся» (12+).

В честь наступающего Года лошади любители ЗОЖ проведут символический забег на 12,5 километров по маршруту, который напомнит знаменитого тыгыдымского коня. Сами они называют этот маршрут самым весёлым в уходящем году. А что, наматывать круги бегом по заснеженному городу – разве не весело?

dPm13ZEpycthDcPqz60cfNFdkv_X5bUKrni577jBnw108f62xt_xMU6i3HxvFXaZz5AgMfEo87ebRMQUsFyI7b4a.jpg

Фото vk.com/runsmile48

Театр

В 16:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится новогодний показ премьерного спектакля «Ханума» (12+).

Постановка главного режиссера Калужского областного драматического театра Роберта Манукяна. Режиссёр признался, что свою лучшую версию этого спектакля создал именно в нашем городе, высоко оценив работу липецкой труппы. Не просто комедия о находчивой свахе, а настоящий грузинский праздник на сцене с яркими костюмами, восточным колоритом и живой музыкой.

f70aAXe_mqnjW413kW1zum55-TRePAg6mAxi5QXdghz0npj2GGeQpZf1_sGKmave_r-DYRTVK77QItnujqgnaCij.jpg

Фото vk.com/teatrtolstogo

Дорогие липчане! От всей души поздравляем вас с Новым годом! Желаем в наступающем году больше приятных новостей. Сотрудники GOROD48 в новогоднюю ночь тоже позволят себе бокал шампанского – совсем чуть-чуть, чтобы уже в праздник вернуться к компьютерам и продолжить собирать для вас информацию. Мы будем работать и сегодня, и 1 января, и все 365 дней в году – для вас. Увидимся вновь на наших с вами любимых электронных страницах.
Сегодня в Липецке
0
0
1
2
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
....
14 минут назад
Тыгыдык-забег по городу. Опять изменится расписание транспорта?
Ответить
Правда
19 минут назад
А почему в Сселках дороги нечищенные.Про тратуары молчу,их вообще не чистят.Ау,хватит пить,рулите.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить