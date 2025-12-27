Новый Год в Липецке: где отпраздновать, как будет работать транспорт, куда обращаться в экстренной ситуации

Всё о волшебной ночи и способах пережить праздники.

31 декабря подарит липчанам настоящую новогоднюю погоду: умеренный морозец – от -6 до -8 градусов, периодически будет приниматься небольшой снег.









Заключительный день в году – чуть ли не единственный, когда никому не планируют отключать свет и воду ради заплаточного ремонта вечно рассыпающихся сетей в основном ещё советского производства.

















На всякий случай в РВК даже напомнили свои телефоны: *6048 (с мобильного) и (4742) 236-048 (с городского).

31 декабря не будут работать липецкие поликлиники. Выходные у них 1, 4, 6, 7 и 11 января.









Если совсем плохо, то телефон скорой помощи — 03 со стационарных телефонов и 103 — с мобильных. Есть ещё единый номер экстренных служб — 112 с возможностью переключения на мобильную бригаду медиков.





В круглосуточном режиме работают все три городских травмпункта: БСМП №1 (Ул. Космонавтов, 39); «Свободный Сокол» (Ушинского, 10), «Липецк-Мед» (Коммунистическая, 24).









Каникулы – отличное время для переосмысления. Если вам понадобится помощь, то в праздники будет работать бесплатная телефонная линия психологической поддержки: 8-800-350-48-11. Звонить туда лучше всё-таки трезвым.









В новогоднюю ночь транспорт будет ходить бесперебойно до часу ночи, а затем станет редким явлением. Отдельные дежурные автобусы будут курсировать, но с громадными интервалами.









Почта, МФЦ

Многофункциональные центры приёма граждан сегодня не будут работать. Как и два первых дня года. Сдать документы, получить выписки и т.д. теперь получится только 3 января. В первые восемь дней года рабочими в МФЦ станут только 3 и 6 января, с 9 января офисы возобновят работу в штатном режиме.













В отделениях Почты России 31 декабря, 1 и 7 января – выходные; 2, 3, 4, 5 и 8 января – рабочие дни; 6 января – сокращенный день.





Продуктовые магазины сегодня будут работать по стандартному графику – 31 декабря многие из них могут получить чуть ли не месячную выручку. Тем, кто ещё не закупит продуктов или забыл «купить одну банку горошка» нужно приготовиться к очередям.













Напишем коротко – их не будет. Время сейчас такое, да и вероятность воздушной угрозы в новогоднею ночь никто не отменял.





Прогуляться по улице, навестить знакомых можно самостоятельно – на редких автобусах, пешком или такси. Правда, цены на извоз в волшебную ночь могут оказаться из разряда чудес – от 1 тысячи рублей за стандартную поездку.









Такую красоту тоже можно увидеть в наших дворах

Дедушка Мороз сегодня будет принимать посетителей в своей резиденции в Нижнем парке на месте домика Петра I, но только с 11:00 до 13:00. Далее Дедуле нужно будет подготовиться к празднику и волшебной ночи. Тем более, что у него в отличие от большинства липчан 1 января рабочий день.









31 декабря некоторые по традиции ходят в баню, а другие – на каток. Каток под открытым небом возле дворца спорта «Звёздный» (ул. Терешковой, 13) будет сегодня работать весь день, последний сеанс в 19:00 (6+).

















Театр

Постановка главного режиссера Калужского областного драматического театра Роберта Манукяна. Режиссёр признался, что свою лучшую версию этого спектакля создал именно в нашем городе, высоко оценив работу липецкой труппы. Не просто комедия о находчивой свахе, а настоящий грузинский праздник на сцене с яркими костюмами, восточным колоритом и живой музыкой.













Фото vk.com/teatrtolstogo

Но это не значит, что вам гарантирован Новый год в комфорте. Коммунальщики тоже всё понимают, поэтому с 31 декабря до 12 января подразделения РВК «Липецк» переходят на круглосуточный режим работы. Дежурить будут аж 9 бригад – если что всегда готовы броситься на починку. В режиме готовности будут находится 30 единиц техникиКоммунальщики призывают липчан самим не провоцировать аварии: не нарушать правила пользования канализацией, не смывать в унитаз пищевые отходы, пустые бутылки и т.д.В обычном режиме получить врачебную помощь можно 2, 5 и 8 январяНеотложную стоматологическую помощь в это время готовы оказывать в Областной стоматологической поликлинике на Циолковского, 22. За помощью к офтальмологу можно обратиться в Областной клинический центр (бывшая облбольница №2) на улицу Ленина, 25.Несовершеннолетним окажут помощь в областной детской больнице (ул. Московская, 6а), при этом подростки 15-17 лет уже могут обращаться и во взрослые травмпункты.Жителям Липецка сообщили, что с 31 декабря и в течение всех новогодних каникул транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. В переводе на общедоступный язык, автобусов станет меньше обычного из-за того, что липчане не так интенсивно пускаются в поездки.На пригородных, внутриобластных и междугородних маршрутах тоже сократятся рейсы. Лучше узнавать заранее, например, в справочной автовокзала по телефону (4742) 41-17-47.Пункты выдачи OZON по всей стране 31 декабря будут работать до 19:00, Wildberries выдают заказы по сокращённому графику, большинство пунктов закроется в 16:00 – 18:00. Так что торопитесь.1 января на маркетплейсах выходной, со 2 января они вновь будут принимать посетителей в обычной режиме.График работы резиденции в первые дни января мы опубликуем в следующих выпусках рубрики, которая на каникулах не прекратит свою работу.А 1 января с 13:00 каток возобновит свою работу.В 9:00 там же – возле «Звёздного» стартует забег от липецкого клуба «Беги и улыбайся» (12+).В честь наступающего Года лошади любители ЗОЖ проведут символический забег на 12,5 километров по маршруту, который напомнит знаменитого тыгыдымского коня. Сами они называют этот маршрут самым весёлым в уходящем году. А что, наматывать круги бегом по заснеженному городу – разве не весело?В 16:00 в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) состоится новогодний показ премьерного спектакля «Ханума»