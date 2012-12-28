Благодаря «Пятёрочке» липчанка побывала на шоу Ильи Авербуха

Главный приз достался нашей землячке, а более 400 малоимущих семей получили помощь в рамках благотворительной акции.

Липчанка исполнила свою мечту благодаря торговой сети «Пятёрочка» – побывала на ледовом шоу Ильи Авербуха и сфотографировалась со «звёздами» фигурного катания.

Жительница Липецка Светлана Сидорова стала победительницей акции «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!» от сети любимых магазинов. Участие было несложным: требовалось совершить покупку от 500 рублей в «Пятёрочке» или оформить доставку в мобильном приложении, а затем зарегистрировать чек на сайте.

В итоге среди тысяч россиян удача улыбнулась именно нашей землячке. Для неё поездка в столичный Дворец Ирины Винер стала не просто увлекательным путешествием, а целым событием, в котором переплелись и удовольствие, и новогоднее настроение, и нотки ностальгии. Ведь в последний раз она была в Москве ещё в 18-летнем возрасте, и новая поездка дала ей возможность вернуться в пору чудесной юности.

Светлана с мужем погрузились в праздничную атмосферу столицы: прогулялись по новогодним улицам, увидели сияние огней и украшений Красной площади, которые, по словам победительницы, с годами стали ещё великолепнее.

Кульминацией стало само ледовое шоу «Буратино». Светлана и её супруг были до глубины души потрясены высочайшим мастерством фигуристов и волшебной атмосферой спектакля. Приятным сюрпризом стала личная встреча с артистами шоу Алексеем Ягудиным и Максимом Шабалиным.

– Это было неожиданно и невероятно приятно! Мы с мужем даже не могли представить, что выиграем поездку и попадём на шоу с таким уровнем артистизма. Мы буквально наслаждались каждым моментом! — Поделилась эмоциями победительница.

«Пятёрочка» помогла липчанке исполнить её мечту. А ещё тысячам людей – в очередной раз поверить, что чудеса случаются.

- Мы очень рады, что можем дарить нашим покупателям такие яркие моменты. Подобные акции позволяют нам не только радовать людей, но и делать их предновогодние праздники особенными. Мы всегда стремимся создавать такие возможности, чтобы мечты наших клиентов и их близких сбывались, и он могли разделить радость и чудо с теми, кто им дорог, – отметила Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Победителей у новогодней акции было много. Помимо главного приза – поездки на ледовое шоу, покупатели магазинов выигрывали сертификаты на покупки в «Пятёрочке» или доставку, а также на приобретение техники и гаджетов. Кроме этого, каждый мог получить гарантированные подарки с автографом Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой.

Акция оказала и продуктовую помощь тем, кому она необходима. В рамках программы «Пятёрочка с заботой» 1 рубль с каждого чека автоматически направлялся на помощь нуждающимся. Благотворительный фонд Х5 «Выручаем» удвоил собранную сумму, благодаря чему удалось собрать порядка 1 миллион рублей. На эти средства были приобретены продуктовые сертификаты для 410 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»