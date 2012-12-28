Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Роман Ченцов попрощался с Анной Шамаевой
Общество
«Первого пацана я дотащил до кромки льда, а он кричит: «Спасите брата!»
Происшествия
Два человека погибли в аварии на трассе Липецк-Хлевное
Происшествия
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
Здоровье
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Общество
В Липецке стало одним парком больше
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
Происшествия
Кто в ответе за свалку в центре Липецка?
Общество
Липецкая вечЁрка: липчанин вытащил детей из полыньи, рокировка в мэрии и три дня взаперти из-за лифта
Общество
Читать все
Липчанка стала участницей предновогоднего розыгрыша от мошенников
Происшествия
Что вы загадаете под бой курантов?
Говорит Липецк
Девятилетний мальчик оформил на мать кредит на 129 500 рублей
Происшествия
Липецк встал в предновогодних пробках
Общество
59-летняя женщина сильно пострадала при пожаре
Происшествия
На Соколе погасли светофоры
Общество
Аварийные бригады в новогодние праздники будут дежурить круглосуточно
Общество
66-летний липчанин замёрз насмерть
Происшествия
«Металлург» определился с главным тренером
Спорт
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Происшествия
Читать все
Бизнес
102
25 минут назад

Благодаря «Пятёрочке» липчанка побывала на шоу Ильи Авербуха

Главный приз достался нашей землячке, а более 400 малоимущих семей получили помощь в рамках благотворительной акции.

Липчанка исполнила свою мечту благодаря торговой сети «Пятёрочка» – побывала на ледовом шоу Ильи Авербуха и сфотографировалась со «звёздами» фигурного катания.

Жительница Липецка Светлана Сидорова стала победительницей акции «Покупки с добрым сердцем. Призы для всей семьи!» от сети любимых магазинов. Участие было несложным: требовалось совершить покупку от 500 рублей в «Пятёрочке» или оформить доставку в мобильном приложении, а затем зарегистрировать чек на сайте.

В итоге среди тысяч россиян удача улыбнулась именно нашей землячке. Для неё поездка в столичный Дворец Ирины Винер стала не просто увлекательным путешествием, а целым событием, в котором переплелись и удовольствие, и новогоднее настроение, и нотки ностальгии. Ведь в последний раз она была в Москве ещё в 18-летнем возрасте, и новая поездка дала ей возможность вернуться в пору чудесной юности.

Светлана с мужем погрузились в праздничную атмосферу столицы: прогулялись по новогодним улицам, увидели сияние огней и украшений Красной площади, которые, по словам победительницы, с годами стали ещё великолепнее.

Кульминацией стало само ледовое шоу «Буратино». Светлана и её супруг были до глубины души потрясены высочайшим мастерством фигуристов и волшебной атмосферой спектакля. Приятным сюрпризом стала личная встреча с артистами шоу Алексеем Ягудиным и Максимом Шабалиным.

– Это было неожиданно и невероятно приятно! Мы с мужем даже не могли представить, что выиграем поездку и попадём на шоу с таким уровнем артистизма. Мы буквально наслаждались каждым моментом! — Поделилась эмоциями победительница.

«Пятёрочка» помогла липчанке исполнить её мечту. А ещё тысячам людей – в очередной раз поверить, что чудеса случаются.

- Мы очень рады, что можем дарить нашим покупателям такие яркие моменты. Подобные акции позволяют нам не только радовать людей, но и делать их предновогодние праздники особенными. Мы всегда стремимся создавать такие возможности, чтобы мечты наших клиентов и их близких сбывались, и он могли разделить радость и чудо с теми, кто им дорог, – отметила Эльвира Бекташева, руководитель управления маркетинга территории «Юг» торговой сети «Пятёрочка».

Победителей у новогодней акции было много. Помимо главного приза – поездки на ледовое шоу, покупатели магазинов выигрывали сертификаты на покупки в «Пятёрочке» или доставку, а также на приобретение техники и гаджетов. Кроме этого, каждый мог получить гарантированные подарки с автографом Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой.

Акция оказала и продуктовую помощь тем, кому она необходима. В рамках программы «Пятёрочка с заботой» 1 рубль с каждого чека автоматически направлялся на помощь нуждающимся. Благотворительный фонд Х5 «Выручаем» удвоил собранную сумму, благодаря чему удалось собрать порядка 1 миллион рублей. На эти средства были приобретены продуктовые сертификаты для 410 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятёрочка»

Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить