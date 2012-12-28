59-летняя женщина сильно пострадала при пожаре

У неё 70% ожогов тела.

В областной ожоговый центр доставили 59-летнюю жительницу Тербунского округа, которая накануне сильно пострадала при пожаре в жилом доме.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка крайне тяжёлая — ей диагностировали ожоги 70% тела. Причём самой серьёзной IV степени.Врачи борются за жизнь женщины.