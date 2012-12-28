Экс-начальнику отдела Управления ветеринарии Анатолию Фалькову дали восемь лет за взятку в 340 000 рублей
За короткую поездку на чужой машине и ее неудавшийся поджог 18-летний парень окажется в суде
Сегодня в Липецке: мировая премьера на липецкой сцене, футбол на снегу и что смотреть в праздники по телевизору
Происшествия
208
19 минут назад
59-летняя женщина сильно пострадала при пожаре
У неё 70% ожогов тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациентка крайне тяжёлая — ей диагностировали ожоги 70% тела. Причём самой серьёзной IV степени.
Врачи борются за жизнь женщины.
0
1
0
0
1
Комментарии