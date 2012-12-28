Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом

Приглашая горожан на обследование, они пытаются выведать коды доступа к Госуслугам.

Новую легенду взяли на вооружение мошенники. Они звонят липчанам, представляются работниками поликлиник и просят прийти или на приём, или сдать анализы ввиду эпидемии гонконгского гриппа. Если абонент отказывается, ему угрожают карантином и долгой реабилитацией. А если соглашается, просят продиктовать код из SMS.«Делать этого не нужно. Код — не для записи на приём, а для доступа к вашим Госуслугам.Дальше вам звонят «Центробанк» или «МВД». Говорят, что аккаунт на Госуслугах взломан и предлагают якобы спасти сбережения на банковском счёте. И снова просят смс-код», — предупреждает правительство Липецкой области.