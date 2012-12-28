Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 15:59
Мошенники пугают липчан гонконгским гриппом
Приглашая горожан на обследование, они пытаются выведать коды доступа к Госуслугам.
«Делать этого не нужно. Код — не для записи на приём, а для доступа к вашим Госуслугам.
Дальше вам звонят «Центробанк» или «МВД». Говорят, что аккаунт на Госуслугах взломан и предлагают якобы спасти сбережения на банковском счёте. И снова просят смс-код», — предупреждает правительство Липецкой области.
