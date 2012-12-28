Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 15:52
Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд
Но суд отказался признать порочащими сведения о пропуске занятий.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, студент был отчислен из-за систематических пропусков и долгов по зачетам и курсовым. А о 90% пропусков стало известно из докладной записки, которую староста группы сдал в деканат. К нему отчисленный студент и предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал взыскать со старосты компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей: мол, тот бездоказательно обвинил его в пропуске учебных занятий.
Грязинский городской суд отчисленному студентку в иске отказал, но тот подал апелляционную жалобу, указав, что в докладной записке декана говорится о пропуске 69% занятий, а не 90%, как указал староста.
Областной суд в свою очередь пришёл к выводу, что различия цифр в докладных записках может свидетельствовать о разных подходах к методике их подсчета либо просто является арифметической ошибкой, но никак не порочащими сведениями. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.
