Общество
619
сегодня, 15:52
3

Староста группы сдал однокурсника — отчисленный студент подал на него в суд

Но суд отказался признать порочащими сведения о пропуске занятий.

Липецкий областной суд рассмотрел в апелляции иск отчисленного из вуза студента к своему однокурснику — старосте группы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, студент был отчислен из-за систематических пропусков и долгов по зачетам и курсовым. А о 90% пропусков стало известно из докладной записки, которую староста группы сдал в деканат. К нему отчисленный студент и предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал взыскать со старосты компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей: мол, тот бездоказательно обвинил его в пропуске учебных занятий.

Грязинский городской суд отчисленному студентку в иске отказал, но тот подал апелляционную жалобу, указав, что в докладной записке декана говорится о пропуске 69% занятий, а не 90%, как указал староста.

Областной суд в свою очередь пришёл к выводу, что различия цифр в докладных записках может свидетельствовать о разных подходах к методике их подсчета либо просто является арифметической ошибкой, но никак не порочащими сведениями. В удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.
образование
2
0
0
1
3

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юрист
58 минут назад
Если бы его родители прогуляли на работе не 90% времени , а 69% , то их бы тоже уволили с работы.
Ответить
Учи матчасть
28 минут назад
А если это не прогул, а больничный?
Ответить
Житель
сегодня, 16:00
Вместо того чтобы тратить время на суды - лучше бы на занятия ходил. Если нет времени учиться - зачем поступал?
Ответить
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
