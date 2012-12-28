Все новости
Здоровье
1208
сегодня, 14:15
2

Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками

С начала сезона холодов в ожоговый центр поступили уже более 10 пациентов с обморожениями.

В областной ожоговый центр госпитализировали 30-летнего мужчину с обморожениями рук III-IV степеней.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациент сообщил, что был в другом городе, его там избили, он потерял сознание и некоторое время пролежал на снегу — сколько именно, он не знает.

Вернувшись в Липецк, мужчина обнаружил: руки покрылись волдырями и кожа начала чернеть. Спустя несколько дней после получения обморожения липчанин всё же поехал в больницу.

С начала сезона холодов в ожоговый центр поступили уже более 10 пациентов с обморожениями.
обморожение
Комментарии (2)

Сначала новые
Патриот
9 минут назад
Скорейшего выздоровления парню и не пить с кем попало и в злачных местах. Надо знать, что пить надо знать-с кем, где, когда и сколько.
Ответить
опер
13 минут назад
Сказочник
Ответить
