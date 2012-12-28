Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
сегодня, 14:15
Избили, без сознания лежал в снегу: липчанин попал в больницу с обмороженными руками
С начала сезона холодов в ожоговый центр поступили уже более 10 пациентов с обморожениями.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пациент сообщил, что был в другом городе, его там избили, он потерял сознание и некоторое время пролежал на снегу — сколько именно, он не знает.
Вернувшись в Липецк, мужчина обнаружил: руки покрылись волдырями и кожа начала чернеть. Спустя несколько дней после получения обморожения липчанин всё же поехал в больницу.
