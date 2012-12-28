Все новости
Общество
1103
сегодня, 11:17
10

«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты

Лифты остановились из-за повреждения кабеля. Управляющая компания и Липецкэнерго выясняют, кому он принадлежит, и кто должен его восстанавливать.

В редакцию GOROD48 обратился 80-летний Виктор Ю. из 17-этажного дома №106А на проспекте Победы, в котором уже четыре дня не работают лифты.

Виктор живёт на 15-м этаже. По его словам, c пятницы он не выходит из дома — так как подняться на 15-й этаж в его возрасте уже проблематично.

— УК «Кит» направляет нас в «Липецкэнерго», якобы порвался какой-то кабель и теперь на лифтах не хватает напряжения, оттуда — обратно в управляющую компанию. Круг замыкается, а мы сидим дома! Даже в магазин перед Новым годом не можем выйти! — Пожаловался Виктор.

— На лифты не подаётся напряжение. Это порыв на электросетях, который случился ещё в пятницу утром. И проблема не решена по сей день. Со своей стороны управляющая компания уже направила письмо в департамент ЖКХ. Но это не наша вина: жилую часть запитали по временной схеме, а нежилая, в том числе лифты, не включены. Сегодня в доме снова будет работать комиссия с представителями департамента и «Липецкэнерго», — рассказали GOROD48 в УК «Кит».

В «Липецкэнерго» в свою очередь сообщили, что причина отключения лифтов — в повреждении кабеля не на их сетях. И это было известно ещё в пятницу.

«Причиной отсутствия электроэнергии в доме на проспекте Победы стало технологическое нарушение в кабельных сетях вне балансовой принадлежности «Липецкэнерго», — говорится в комментарии пресс-службы «Липецкэнерго».
ЖКХ
0
1
6
0
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
аналитик
8 минут назад
Это только начало развала систем ЖКХ . мы жители 4 го подъезда дома 132 по Проспекту победы с этим литом * . как выходные так лифт не работает, полный отстой
Ответить
Ель Сибирская
24 минуты назад
В нашей девятиэтажке на месяц отключали лифты. Бабули, которые в начали поднимались на 8-9-ый этаж за час, через месяц сократили время подъема до 30 минут + обрели улучшили физическую форму. Настроение правда не улучшилось.
Ответить
Житель
38 минут назад
У семи нянек дитя без глазу..
Ответить
46 минут назад
Многострадальный дом.
Ответить
...
47 минут назад
Иван кивает на Петра, а Петр кивает на Ивана!!!
Ответить
Манька
28 минут назад
Дома, Ваньки-нет. Ванька дома - Маньки нет.
Ответить
Отличная кампания
53 минуты назад
Когда же этот " Кит" заставят работать!?
Ответить
65+
58 минут назад
А были дома 2 х этажей и небыли проблемы с « лифтами « нет надо небоскрёбы строить как буто в России мало пустой земли и очень низкая плотность населения на квадратный километр кроме городов с человечениками Москва Питер а кругом безлюдные пасёлки и деревни .
Ответить
напомните .
58 минут назад
кто сказал - Это Россия,детка !
Ответить
Новый год
сегодня, 11:28
скоро, какие лифты, всё уехали за шампанским!
Ответить
