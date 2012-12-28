«Сидим дома»: в 17-этажном доме четвёртый день не работают лифты

Лифты остановились из-за повреждения кабеля. Управляющая компания и Липецкэнерго выясняют, кому он принадлежит, и кто должен его восстанавливать.

В редакцию GOROD48 обратился 80-летний Виктор Ю. из 17-этажного дома №106А на проспекте Победы, в котором уже четыре дня не работают лифты.Виктор живёт на 15-м этаже. По его словам, c пятницы он не выходит из дома — так как подняться на 15-й этаж в его возрасте уже проблематично.— УК «Кит» направляет нас в «Липецкэнерго», якобы порвался какой-то кабель и теперь на лифтах не хватает напряжения, оттуда — обратно в управляющую компанию. Круг замыкается, а мы сидим дома! Даже в магазин перед Новым годом не можем выйти! — Пожаловался Виктор.— На лифты не подаётся напряжение. Это порыв на электросетях, который случился ещё в пятницу утром. И проблема не решена по сей день. Со своей стороны управляющая компания уже направила письмо в департамент ЖКХ. Но это не наша вина: жилую часть запитали по временной схеме, а нежилая, в том числе лифты, не включены. Сегодня в доме снова будет работать комиссия с представителями департамента и «Липецкэнерго», — рассказали GOROD48 в УК «Кит».В «Липецкэнерго» в свою очередь сообщили, что причина отключения лифтов — в повреждении кабеля не на их сетях. И это было известно ещё в пятницу.«Причиной отсутствия электроэнергии в доме на проспекте Победы стало технологическое нарушение в кабельных сетях вне балансовой принадлежности «Липецкэнерго», — говорится в комментарии пресс-службы «Липецкэнерго».