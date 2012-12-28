Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Александр Бастрыкин потребовал обоснования переквалификации статей, по которым обвиняют Руслана Оглы
Красный уровень отменен: за ночь силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Липецкой областью
Общество
533
сегодня, 10:00
Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки
На следующей неделе Следственный комитет России отмечает 25-летие.
В здании регионального Следкома мы увидели много интересного. Музей с антикварным оборудованием криминалистов и настоящими кандалами начала прошлого века. Десятки единиц изъятого у преступников оружия, и инновационные приборы, помогающие в раскрытии преступлений.
51
2
22
3
1
Комментарии