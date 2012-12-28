Что там внутри Следкома: кандалы, методичка по раскрытию преступлений и мягкие игрушки

На следующей неделе Следственный комитет России отмечает 25-летие.

Очередной выпуск «Что там внутри?» мы приурочили к круглой дате, которую на следующей неделе отмечает Следственный комитет — 25 лет со дня создания. 15 января 2011 года СК был выделен из прокуратуры в отдельное ведомство.В здании регионального Следкома мы увидели много интересного. Музей с антикварным оборудованием криминалистов и настоящими кандалами начала прошлого века. Десятки единиц изъятого у преступников оружия, и инновационные приборы, помогающие в раскрытии преступлений.