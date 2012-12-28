Шесть человек пострадали и один погиб в столкновении микроавтобуса и автомобиля в Сухой Лубне
Липецкая вечЁрка: труп у подъезда, сгоревшая из-за скачка напряжения техника и птица без крыла
Общество
111
13 минут назад
Ёлка с пробками от бутылок появилась на углу улицы Советской
Таким образом липчанин Владимир поздравил земляков с наступающим Новым годом.
В мэрии сообщили, что не имеют никакого отношения к украшению дерева. Как выяснил GOROD48, инсталляцию создал известный своими перформансами липчанин Владимир.
«Раб божий Владимир», как он себя часто называет, подтвердил, что игрушки были сделаны из пробок. Ёлку он украсил, чтобы привнести праздничное настроение, и подошёл к делу нестандартно.
— Что подарить человеку, у которого все есть? Только счастье! Я каждый год наряжаю город. Весь год собирал пробки, пришло время их сдать. Первый тост — за здоровье дам! — заявил Владимир.
Свой самый известный перформанс Владимир устроил в феврале 2022 года, когда прикрепил к кормушкам для уток на берегу Комсомольского пруда таблички: «Приёмная», «Отдел бухгалтерского учёта и реализации государственных программ», «Отдел общественных связей и гражданско-патриотического воспитания», а на дереве рядом повесил флаг «Единой России».
0
0
0
1
1
Комментарии