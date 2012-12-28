Олимпийская чемпионка вручила медаль липецкой девушке, сестре футболиста «Зенита»

Это первая всероссийская награда перспективной Варвары.

Ивашова соревновалась в смежной дисциплине – прыжках в высоту и «взлетела» на 1 метр и 60 сантиметров, что соответствует первому спортивному разряду. Только одна конкурентка сумела превзойти нашу землячку. Пикантная деталь: Ивашовой 14 лет, а соревновалась она со спортсменками до 16 лет, оставив позади нескольких старших соперниц. Это первая всероссийская медаль Варвары в соревнованиях по прыжкам.









Варвара – сестра футболиста Матвея Ивашова, одного из лучших липецких воспитанников 2008 г.р. Матвей провёл минувший сезон в футболке питерского «Зенита» в матчах Юношеской футбольной лиги. По информации GOROD48, зимой возможен его переход в родной «Металлург».





Фото ВФЛА

Липчанка Варвара Ивашова получила «серебряную» медаль всероссийских соревнований по лёгкой атлетике в Волгограде из рук олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой.Турнир проходил на призы обладательницы полного комплекта олимпийских медалей Лебедевой, которая в 2004 году в Афинах взяла «золото» в прыжках в длину.В Волгограде состязались около 500 восходящих «звёздочек» «королевы спорта» из 19 регионов России. Соревнования проходили в возрастных группах до 16 лет и до 18 лет.В последнее время ученица Заслуженного тренера России Лидии Филатовой и участницы Олимпиады-2000 Натальи Рощупкиной прибавляет. До визита в Волгоград Ивашова взяла «серебро» и в областных соревнованиях памяти известного тренера Заслуженного работника физической культуры РФ Геннадия Колесникова.