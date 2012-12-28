Общество
сегодня, 16:03
C начала года в Липецкой области сняли с продажи 17,1 тысячи товаров
Это сигареты, товары легкой промышленности, обувь, шины и продукты.
По выявленным нарушениям возбуждено 322 дела об административных правонарушениях, 68 материалов направлено в суды. На виновных наложено штрафов на общую сумму 2,9 миллиона рублей с конфискацией либо уничтожением арестованной продукции, выдано 182 предписания об устранении выявленных нарушений.
Через мобильное приложение «Честный знак» поступило 156 обращений потребителей в отношении морепродуктов, биологически активных добавок к пище, упакованной воды, молочной, соковой и безалкогольной продукции, предметов легкой промышленности (одежда, белье постельное, столовое, туалетное и кухонное), обуви, парфюмерной продукции, альтернативной табачной, табачной и никотинсодержащей продукции. Липчане жаловались на несоответствие информации в приложении с информацией, размещенной на упаковке товара, отсутствие маркировки и её не считывание.
