По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
28 минут назад
Четыре беспилотника сбиты в Липецкой области
Еще 12 перехвачены над соседними регионами.
Всего с 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО над 10 регионами страны перехвачены 132 беспилотника самолетного типа. 12 из них — над соседними с Липецкой Курской, Орловской, Рязанской и Тульской областями.
С 15:55 в Липецкой области действует красный уровень тревоги.
