Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Оторвавшийся катетер попал в сердце 48-летнего мужчины
Здоровье
По гибели женщин в Грязях возбуждено уголовное дело: причиной пожара могла стать электрогирлянда
Происшествия
Две женщины погибли во время пожара в Грязях
Происшествия
Легковушка столкнулась с грузовиком: госпитализирован 32-летний водитель
Происшествия
Через «Госуслуги» на жителя Ельца оформили микрокредиты: цифровой след привел в Амурскую область
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Водитель «Лексуса» разогнался до 140 км/ч и разбил две машины
Происшествия
В центральной части Липецка отключат холодную воду
Общество
26-летняя девушка пострадала в перевернувшемся автомобиле «Омода»
Происшествия
Красный уровень введен во всей области
Происшествия
Жильцов горевшей в Грязях квартиры эвакуировали — погибли их соседки сверху
Происшествия
22-летний грязинец вёл в соцсети посвящённую самоубийствам группу
Происшествия
Ночью над областью сбиты три беспилотника
Происшествия
Мороз продержится в Липецкой области лишь день
Погода в Липецке
Браконьер застрелил двух кабанов и заплатит за них 240 тысяч рублей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сбитый мальчик, закрыты уже 15 школ и липчане стали меньше пить
Общество
Жители дома на улице Бунина задыхаются от запаха краски
Общество
Липчанин утверждает, что его с сыном в лесу избил руководитель липецкой «управляшки»
Происшествия
Липчанка заявила об убавленном из морозов отоплении: «это ложь», — ответили в УК
Общество
13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери
Происшествия
Липчанин навалил кучу мусора при стоящих рядом пустых контейнерах
Общество
Красный уровень теперь по всей области
Происшествия
Залетевшую в подъезд на Плеханова летучую мышь отправили на передержку в зоопарк
Общество
Детские пособия и пенсии липчане получат досрочно
Общество
Красный уровень объявлен в Ельце и четырех округах области
Происшествия
Мечты 30 мальчишек и девчонок Тракторозаводского района исполнились на «Ёлке желаний»
Общество
Происшествия
1298
55 минут назад
3
Красный уровень теперь по всей области
Уровень воздушной тревоги «Угроза атаки БПЛА» введен на территории всей Липецкой области.
До этого он
действовал
в Ельце и Елецком округе, Долгоруковском, Измалковском и Становлянском муниципальных округах.
воздушная тревога
БПЛА
1
0
16
3
2
Комментарии (3)
Написать комментарий
Как гость
Манеж
36 минут назад
Окна закрыты,ничего не слышно..раньше домофон оповещал,теперь убрали..не слышно НИЧЕГО.
Ответить
Сирена хрипая
38 минут назад
Очень страшно звучит
Ответить
Гость
43 минуты назад
Вот интересно кто включает сирену слышит как она звучит. У нас на ЛТЗ ул Юбилейная, Кондарева и др не сирена а не пойми что
Ответить
Комментарии (3)