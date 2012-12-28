После звонка от «оператора сотовой связи» 19-летний липчанин лишился почти полумиллиона рублей
В травмпункты Липецка за сутки обратились 142 человека
Медики говорят, что это — обычный поток. Наплыва травмированных из-за морозной погоды нет.
Но оказалось, что вчерашние сутки для трех травмпунктов в Липецке стали обычными по нагрузке. Так, через травмпункт дежурной по городу больницы №3 «Свободный Сокол» прошли 63 пациента, с ушибами и травмами в больницу №4 «Липецк-Мед» обратились 38 липчан, в больницу скорой медицинской помощи №1 — 41 человек. По словам руководителей больниц, это — обычное количество обращений. Наплыва пациентов с полученными на улицах при падениях травмами медики не наблюдают.
За прошедшие сутки, по сведениям полиции, на улицах никто не замерз насмерть.
