В травмпункты Липецка за сутки обратились 142 человека

Медики говорят, что это — обычный поток. Наплыва травмированных из-за морозной погоды нет.

Вчера в Липецке и области резко похолодало: от плюсовых значений утром к 15-градусному морозу вечером. Сегодня под утро стало еще холоднее. Весь растаявший снежок крепко схватило льдом, а потому во дворах и на улицах стало очень скользко. Мы решили узнать, насколько.Но оказалось, что вчерашние сутки для трех травмпунктов в Липецке стали обычными по нагрузке. Так, через травмпункт дежурной по городу больницы №3 «Свободный Сокол» прошли 63 пациента, с ушибами и травмами в больницу №4 «Липецк-Мед» обратились 38 липчан, в больницу скорой медицинской помощи №1 — 41 человек. По словам руководителей больниц, это — обычное количество обращений. Наплыва пациентов с полученными на улицах при падениях травмами медики не наблюдают.За прошедшие сутки, по сведениям полиции, на улицах никто не замерз насмерть.