Происшествия
сегодня, 18:26
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Причиной серьёзной аварии стал выезд на полосу встречного движения.
— Большегруз, в свою очередь, совершил столкновение с «Фольксвагеном», под управлением 46-летнего мужчины. Водитель «Лады» погиб, состояние других участников ДТП уточняется. На месте работают сотрудники ДПС, медики и спасатели, — рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.
