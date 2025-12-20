Все новости
Липецкая вечЁрка: беспилотник влетел в квартиру, утонувший рыбак и опасная еда
Общество
Столкновение машин на проспекте Победы попало на видео
Происшествия
Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Происшествия
Пенсионерка потеряла 1,4 миллиона рублей в результате общения с мошенниками
Происшествия
Неизвестная течь образовалась в микрорайоне ЛТЗ
Общество
Выходные в Липецке: главная ёлка города, старт новогодних утренников, музыка Рихарда Вагнера
Общество
Желтый уровень объявлен в области
Происшествия
Внимание! Красный уровень
Общество
Трое подростков в Грязях украли мопед
Происшествия
На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель
Происшествия
Происшествия
754
сегодня, 18:26
5

На трассе «Дон» в столкновении трех машин погиб 62-летний водитель

Причиной серьёзной аварии стал выезд на полосу встречного движения.

Сегодня на 347 километре трассы Дон» в Елецком районе, по предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «Ситрак», за рулем которого находился 59-летний водитель. 

—  Большегруз, в свою очередь, совершил столкновение с «Фольксвагеном», под управлением 46-летнего мужчины. Водитель «Лады» погиб, состояние других участников ДТП уточняется. На месте работают сотрудники ДПС, медики и спасатели, — рассказали GOROD48 в УМВД России по Липецкой области.




photo_2025-12-20_18-41-13.jpg

tIAj2fW53ieh9NtvLUEkh1DEfd4iSqnfhZUygQQpWDybRIHeVKrDJeEvvk7XGAxcQMyepSurG4FbM_HCIaPea6_g.jpg

Фото: vk.com/my_elets
Видео: vk.com/elec_online



ДТП
0
3
2
0
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Медведь
20 минут назад
Президент на калине до Владивостока ездил и ничего !
Ответить
Пессимист
31 минуту назад
Вот к чему приводит предпраздничная суета, торопитесь не спеша
Ответить
наверно
43 минуты назад
предполагал что успеет... Эх, мужик, конина-это же не Тойота! Конина не может за 8 секунд включить форсаж, которого у нее нет... Надеюсь придет время и того, кто санкционировал выпуск этой повозки осудят, ну или труселя намажут Новичком! Само оно и его охранка предпочитают иностранки, а не Калины...
Ответить
да-уж
сегодня, 18:44
Жаль мужика, до пенсии ещё 3 года...
Ответить
Уж-да
23 минуты назад
Мужика жаль, но себя ещё жальче! За рулём без году неделя, на встречку не выезжаю. Порой едешь по трассе и радуешься. Все так аккуратненько едут. А иной раз только оттормаживаешься, чтобы вот таких спешащих, вылетающих тебе навстречу, пропустить. Куда спешил? Успел?
Ответить
