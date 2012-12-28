МЧС предупреждает о тумане

На дорогах — скользко.

ГУ МЧС России по Липецкой области предупреждает: в ближайший 1-3 часа и с сохранением ночью и первой половины дня 21 декабря ожидается туман с видимостью менее 500.Местами гололед. На дорогах гололедица.